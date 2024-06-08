Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...
Hayal gücünün sınırlarını zorlayan tasarımcıların dahiyane tasarımlarıyla tanışın! Bu kadarını kim hayal edebilirdi ki? Acaba, Reddit'ten sizin için derlediğimiz artık hayatınızın bir parçası olacak bu benzerini görülmemiş tasarımlardan en çok hangisini beğeneceksiniz?
İşte, başlıyoruz...
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1. "Elimle konuş!"
2. Çorap çizmenin gelişmemiş versiyonu olabilir mi?
3. Yeni moda, sedandan SUV araba...
4. Bu ışıltılı hayatı, bal yapan masum arılar seçmiş olamaz!
5. Bu da bir tür fantezi olabilir mi? Peki mideniz kaldırır mı?
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6. Psikoloğum: Kartal ayaklı kadın gerçek değildir. O sırada: Ben 👇
7. Bu devirdi hesabını bilmeyen çakmak kullanılmaz!
8. Diyecek bir kelime bulamadık!
9. Soyunmak için üstün bir zeka gerekebilir...
10. Hava alan taban bu olsa gerek!
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11. Şimdi kim tıraşa gidiyor?
12. Ağız kokusuna karşı bir parfüm olabilir mi?
13. Söylenmese, gelinlik olduğunu anlamazdık!
14. Kim evinde böyle bir hasır sepet istemez ki?
15. İşte hayallerinizi süsleyen o sürahi takımı...
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