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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 11:45

Hayal gücünün sınırlarını zorlayan tasarımcıların dahiyane tasarımlarıyla tanışın! Bu kadarını kim hayal edebilirdi ki? Acaba, Reddit'ten sizin için derlediğimiz artık hayatınızın bir parçası olacak bu benzerini görülmemiş tasarımlardan en çok hangisini beğeneceksiniz? 

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...

Geçtiğimiz Haftanın Tasarımlarını İncelemeyi Unutmayın 👇

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1. "Elimle konuş!"

1. "Elimle konuş!"

2. Çorap çizmenin gelişmemiş versiyonu olabilir mi?

2. Çorap çizmenin gelişmemiş versiyonu olabilir mi?

3. Yeni moda, sedandan SUV araba...

3. Yeni moda, sedandan SUV araba...

4. Bu ışıltılı hayatı, bal yapan masum arılar seçmiş olamaz!

4. Bu ışıltılı hayatı, bal yapan masum arılar seçmiş olamaz!

5. Bu da bir tür fantezi olabilir mi? Peki mideniz kaldırır mı?

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6. Psikoloğum: Kartal ayaklı kadın gerçek değildir. O sırada: Ben 👇

6. Psikoloğum: Kartal ayaklı kadın gerçek değildir. O sırada: Ben 👇

7. Bu devirdi hesabını bilmeyen çakmak kullanılmaz!

7. Bu devirdi hesabını bilmeyen çakmak kullanılmaz!

Casio (1979)

8. Diyecek bir kelime bulamadık!

8. Diyecek bir kelime bulamadık!

9. Soyunmak için üstün bir zeka gerekebilir...

9. Soyunmak için üstün bir zeka gerekebilir...

10. Hava alan taban bu olsa gerek!

10. Hava alan taban bu olsa gerek!
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11. Şimdi kim tıraşa gidiyor?

12. Ağız kokusuna karşı bir parfüm olabilir mi?

12. Ağız kokusuna karşı bir parfüm olabilir mi?

13. Söylenmese, gelinlik olduğunu anlamazdık!

13. Söylenmese, gelinlik olduğunu anlamazdık!

Yves Saint Laurent • İlkbahar 2002

14. Kim evinde böyle bir hasır sepet istemez ki?

14. Kim evinde böyle bir hasır sepet istemez ki?

15. İşte hayallerinizi süsleyen o sürahi takımı...

15. İşte hayallerinizi süsleyen o sürahi takımı...

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