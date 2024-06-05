Bilinçaltı Temizliği Adı Altında Düzenlenen Eğitim ve Kamplarının Katılım Ücretleri Dudak Uçuklattı!
Bilinçaltı Temizliği Adı Altında Düzenlenen Eğitim ve Kamplarının Katılım Ücretleri Dudak Uçuklattı!
Son dönemlerde sık sık gündeme gelen 'bilinçaltı temizliği', 'portal açılımı' veya 'Şamanik kuantum' adı altında düzenlenen terapi seansları bir hayli dikkat çekiyor. Çoğunlukla lüks otellerde düzenlenen bu seanslarda bilinçaltı okuma, çakra açma gibi çalışmalar yapıldığı iddia ediliyor. Binlerce liralık terapi ücretleri ise resmen dudak uçuklatıyor!
İşte, detaylar...
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Son yılların dikkat çeken 'enerji şifacıları' ve 'kuantum eğitmenleri' faaliyetlerine tüm hızlarıyla devam ediyorlar.
Her şeyin temelinde yer alan evrensel enerji ve insanın içsel farkındalığı ile bilinçaltı temizleniyor!
Kuantum düşünce tekniği eğitmeni olduğunu ifade eden kişilerce düzenlenen seansların katılım ücretlerinin ise resmen dudak uçuklatıyor!
Yaşam koçları, kuantum enerji uzmanları ve çok daha fazlası için ise uzmanlar uyarıyor: 'Bilimsel hiçbir dayanağı ve geçerliliği yok'
İşte, kuantum düşünce tekniği eğitmeni olduğunu ifade eden kişilerce düzenlenen 3 günlük kamplardan biri 👇
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