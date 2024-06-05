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Bilinçaltı Temizliği Adı Altında Düzenlenen Eğitim ve Kamplarının Katılım Ücretleri Dudak Uçuklattı!

Bilinçaltı Temizliği Adı Altında Düzenlenen Eğitim ve Kamplarının Katılım Ücretleri Dudak Uçuklattı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 19:05

Son dönemlerde sık sık gündeme gelen 'bilinçaltı temizliği', 'portal açılımı' veya 'Şamanik kuantum' adı altında düzenlenen terapi seansları bir hayli dikkat çekiyor. Çoğunlukla lüks otellerde düzenlenen bu seanslarda bilinçaltı okuma, çakra açma gibi çalışmalar yapıldığı iddia ediliyor. Binlerce liralık terapi ücretleri ise resmen dudak uçuklatıyor! 

İşte, detaylar...

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Son yılların dikkat çeken 'enerji şifacıları' ve 'kuantum eğitmenleri' faaliyetlerine tüm hızlarıyla devam ediyorlar.

Son yılların dikkat çeken 'enerji şifacıları' ve 'kuantum eğitmenleri' faaliyetlerine tüm hızlarıyla devam ediyorlar.

Sürekli gelişen ve değişen kuantum düşünce teknikleriyle yapıldığı iddia edilen eğitim, terapi ve seanslarda; ruh sağlığının tedavi edildiği savunuluyor.

Her şeyin temelinde yer alan evrensel enerji ve insanın içsel farkındalığı ile bilinçaltı temizleniyor!

Her şeyin temelinde yer alan evrensel enerji ve insanın içsel farkındalığı ile bilinçaltı temizleniyor!

Bilinç okuma, bilinçaltı temizliği, portal açılımı, çakra açma ve kötü anıları silme gibi seansların yer aldığı seanslarda tek tip kıyafetler giyiliyor. Lüks otellerde düzenlenen seanslar sırasında  tarihi ve antik kentlerde geziler, türbe ziyaretleri de yer alıyor. Ruh ve beden sağlığına iyi geldiği iddia edilen seanslarda kişilerin 'yeni bir düzeye ulaşacakları' da söyleniyor.

Kuantum düşünce tekniği eğitmeni olduğunu ifade eden kişilerce düzenlenen seansların katılım ücretlerinin ise resmen dudak uçuklatıyor!

Kuantum düşünce tekniği eğitmeni olduğunu ifade eden kişilerce düzenlenen seansların katılım ücretlerinin ise resmen dudak uçuklatıyor!

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, kimi terapi kamplarının ve eğitimlerin ücretleri 23 bin TL'yi buluyor.

Yaşam koçları, kuantum enerji uzmanları ve çok daha fazlası için ise uzmanlar uyarıyor: 'Bilimsel hiçbir dayanağı ve geçerliliği yok'

Yaşam koçları, kuantum enerji uzmanları ve çok daha fazlası için ise uzmanlar uyarıyor: 'Bilimsel hiçbir dayanağı ve geçerliliği yok'

Terapi videolarında bilinçaltı temizliği ya da bilinç okuma sırasında ağlama krizlerine girenler dikkat çekiyor. Seanslardan oluşan kampların yanında, katılımcıların yeniden doğacakları 9 ay süren eğitim programları da yapılıyor!

İşte, kuantum düşünce tekniği eğitmeni olduğunu ifade eden kişilerce düzenlenen 3 günlük kamplardan biri 👇

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