Bilinçaltı Temizliği Adı Altında Düzenlenen Eğitim ve Kamplarının Katılım Ücretleri Dudak Uçuklattı!

Bilinç okuma, bilinçaltı temizliği, portal açılımı, çakra açma ve kötü anıları silme gibi seansların yer aldığı seanslarda tek tip kıyafetler giyiliyor. Lüks otellerde düzenlenen seanslar sırasında tarihi ve antik kentlerde geziler, türbe ziyaretleri de yer alıyor. Ruh ve beden sağlığına iyi geldiği iddia edilen seanslarda kişilerin 'yeni bir düzeye ulaşacakları' da söyleniyor.