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Kakao Seremonisi Nedir? Kalp Çakrasını Açan Kutsal Kakao Seremonisi Nasıl Yapılır?

Kakao Seremonisi Nedir? Kalp Çakrasını Açan Kutsal Kakao Seremonisi Nasıl Yapılır?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.01.2024 - 15:36

Güney Amerika'dan gelen düyülü lezzet kakao, terapiye dönüşüyor. Kakao bitkisinin içerinde yer alan acı bir alkaloid olan 'Teobromin' Tanrı'nın yemeği olarak adlandırılıyor. Şamanik ritüellerde kullanılan kutsal kakaonun tarihi Aztek ve Mayalar'a kadar uzanıyor. İçeriğindeki antioksidanlar ve teobromin sayesinde 'dopamin' yani mutluluk hormonu salınımı sağlayan kakao, kalp damar sağlığını koruyor. Tıbbi bir mucize olarak nitelendirilebilecek olan 'kakao seremonisi' ise iç huzura yolculuk törenlerinde kullanılıyor. Peki, kakao seremonisi nedir? Kakao töreni nasıl yapılır? 

İşte, kutsal kakao ve kakao seremonisi hakkında merak edilenler...

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Kakao Seremonisi Nedir?

Kakao Seremonisi Nedir?

Kakao seremonisi, bir takım manevi ritüellerin uygulandığı özel bir törendir. Kalp çakralarını aktive etmek için yapılan törende meditasyon seansına dahil edilen 'kutsal kakao' hem içinizi ısıtır hem de şifalanmanızı sağlar. 

Kökleri Azteklere ve Mayalara dayanan şamanik ritüellerde acı biber ile ham kakaodan yapılan 'kutsal kakao' içilir. Kalp damar sağlığına olumlu etkileri bilinen kakao ile kalp çakralarını açmayı hedefleyen seremonide niyet edilen konu ve ruhsal yolculuğun en temiz duygularla tamamlanması çok önemlidir.

Kakao ruhuyla öz benlik ile bağlantı kurmak zihni, bedeni ve ruhu iyileştirebilir!

Kakao ruhuyla öz benlik ile bağlantı kurmak zihni, bedeni ve ruhu iyileştirebilir!

Bildiğiniz gibi her bitkinin bir ruhu vardır. Bu yüzden meditasyonlarda kullanılan adaçayı veya Palo Santo tütsüsü havanın temizlenmesi, duyguların saf ve temiz hale gelmesi, kötü ruhların uzaklaşması gibi etkiler sağlar. 

Kaka ruhu da seremoni aracılığıyla kalp çakralarımızı açar. Ruhen ve bedenen kalpte iyileşmenin öncüsü olabilir.

Kakao Seremonisi Nasıl Gerçekleştirilir?

Kakao Seremonisi Nasıl Gerçekleştirilir?

Kutsal kakao seremonisi, töreni yöneten lidere ya da şamana, yani terapiste göre farklılık gösterebilir. Kimi seremonilerde kalp açıcı şarkılar kullanırken kimi seremonilerde dans figürlerine eşik eden şifalı seslere yer veriliyor. Katılımcı gruplarının da enerjisiyle seremoni programında her bireyin kendi hayatına ilişkin çalışmak istediği konu üzerine niyetini belirlemesi ile başlıyor. 

Katılımcılar, meditasyon pozisyonunda oturarak beden ve ruh arasında bağlantı kurarak kendi özünüzü bulmayı sağlayan müzikler eşliğinde süren seansta duygularını paylaşırlar. Seanslarda Budist mantralar ve müzik kadar katılımcıların enerjisi de büyük önem arz eder. Seremoniye ruhsal arınma, sakinlik ve huzur hakimdir.

Evde Kakao Seremonisi Yapılabilir mi?

Evde Kakao Seremonisi Yapılabilir mi?

Genellikle bir lider veya şaman eşliğinde düzenlenen kakao töreninde katılımcıların enerjisi son derece önemli. Fakat töreni evde yalnız başına yapmayı tercih edenler de var. 

İşte, evde kakao seremonisi yapmanın sırları... 👇

Yalnız Başına Kakao Seremonisi Nasıl Yapılır?

Yalnız Başına Kakao Seremonisi Nasıl Yapılır?

Seremoni için tercih ettiğiniz ortam çok önemli. Sessiz, sakin ve meditasyon için uygun bir oda seçin. Havayı temizleyerek seremoni hazırlıklarına başlayabilirsiniz: 

  • Mum, tütsü veya adaçayı ile alanın havasını temizleyin. 

  • Ham kakao ile 'kutsal kakaonuzu' hazırlayın. 

  • Hazırlıklar sırasında, sakin ve dingin olmaya özen gösterin. Tören için niyetinizi belirleyin, Budist matralar eşliğinde ruhsal arınmaya odaklanın.

  • Kutsal kakao için seçtiğiniz kupanın enerjisine de dikkat edin. Seçiminizi içtenlikle ve sezgiyle yapmaya özen gösterin. 

  • Seremoni boyunca meditasyon pozisyonununuzu bozmamaya dikkat edin. (Omuzlar geride, dik bir şekilde oturun.) 

  • Nefes alışverişlerine, niyet ve dualarınıza odaklanın. Dilerseniz size huzurlu hissettiren dans figürlerinden de yararlanabilirsiniz. Fakat hareketlerinizin yavaş ve sakin olması gerektiğini unutmayın. 

  • Ruhsal yolculuğunuzda sevgiyi, şifayı ve niyetlerinizin gerçek olacağını hissederek kakaonuzu yudumlayın.  

  • Seremoniyi enerjinizin yükseldiği ve sizin için yeterli olduğunu fark ettiğiniz ana kadar sürdürebilirsiniz.

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Kutsal Kakao Tarifi

Kutsal Kakao Tarifi

Kakao seremonilerinde içleri ısıtan 'seremonik kakao' malzemeleri ve hazırlanışı: 

  • Kişi başı 1 bardak (Kupanın büyüklüğüne göre 200 ila 350 ml) olmak üzere bitkisel bazlı süt veya su 

  • 6 yemek kaşığı (50 - 60 Gr) ham kakao tozu

  • 1 tutam acı biber (Taze çekilmiş tane biber, kırmızı biber ve Arnavut biberi tercih edilebilir)

  • Tatlandırmak için organik meyve suları, gül yaprağı, tarçın kabuğu, zencefil, zerdeçal veya vanilya özü eklenebilir. 

Kutsal Kakaonun Hazırlanışı 

Malzemeleri bir tencereye alın ve kısık ateşte karıştırmaya başlayın. Kakaonun etkisini kaybetmemesi ve tercih ettiğiniz tatlandırıcı varsa yapısının bozulmaması için tarifi kaynamadan ocaktan alın. İçilebilir bir sıcaklığa gelinceye kadar karıştırarak hazırladığınız karışımı kupalara doldurarak birkaç dakika dinlendirin ve sıcak olarak servis edin.

Kakao Seremonisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kakao Seremonisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aslında, seremoni öncesi yapılacak tek hazırlık içseldir. Niyete odaklanmak, enerjinizi ve kendinizi meditasyona hazırlamak... Her meditasyonda olduğu gibi enerjinizin saflığı ve temiz duygularla niyetinize odaklanmak çok önemlidir. 

Seremoninin sıcak dokunuşu 'kutsal kakaonun' yararını daha fazla hissetmek için en az birkaç saat önceden yemek yemeği tercih edebilirsiniz. Seans sırasında aç olmak kakaonun faydalarından daha fazla yararlanmanızı sağlayabilir.

Kakao Seremonisinin Faydaları Nelerdir?

Kakao Seremonisinin Faydaları Nelerdir?

Seremoninin merkezi kalp çakrası ve öz benliktir. Dolayısıyla kakao seremonisin faydaları arasında sağlık ve şifalanma vardır. Bunun yanında öz benlik ile iletişim kurmayı hedefleyen seremonide, güçlü yanlarınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Bu bir kişisel keşif yolculuğu olabilir. 

Niyetinize odaklanarak, güzel duygular hissedebilirsiniz. Yoğunlukla aşkı, arzuları, sevgiyi yüreğinizin derinlerinde hissedebilirsiniz. Moralinizi yükseltecek bu seremoni sonunda daha pozitif düşünceler ve duygularla hayata odaklanabilirsiniz. 

Damak tadınıza göre farklı tatlarla aromalandırabileceğiniz kutsal kakao ile sağlığınıza kavuşmak için bir adım atabilirsiniz. Dilerseniz, kakaonun sağlığınıza etkilerine de bir göz atın. 👇

Kakaonun Faydaları Nelerdir?

Kakaonun Faydaları Nelerdir?

Kakaonun mutluluk hormonunu artırdığını, bu sayede stres ve depresyon riskini azalttığını biliyoruz. Ancak kakao bildiğinizden çok daha faydalı! Antioksidan deposu olarak bilinen kakao, kalpten cilde, kanserden diyabete pek çok konuda şifanın habercisi.

Kakao, kolestrol düzenleyici, kan basıncı düşürücü, pıhtılaşma önleyici gibi özellikleri nedeniyle kalp damar sağlığını olumlu etkiler. Kalp Damar Sağlığı Bilgilendirme Portalı'nda, bitter veya koyu çikolata da denilen 'kakao oranı yüksek' (en az %70 ve üzeri) oan çikolataların kalp sağlığına yararlı bulunduğu ifade ediliyor. 

Güçlü bir antienflamatuar olan kakao, hücre hasarlarıyla savaştığı bilinen bileşenler de içeriyor. Bazı uzmanlar kakaonun içeriğindeki çok sayıda antioksidan sayesinde kanser ve diyabet riskini de azalttığını ifade ediyor. İdrar söktürücü, hazım kolaylaştırıcı, bağırsak ve metabolizma düzenleyici olarak da kullanıldığı biliniyor. 

Cilt güzelliği için de kakao tercih ediliyor. Yaşlanma karşıtı olan kakaonun yağı ise güneşin zararlı ışınlarından koruyor. Üstelik kalori sorunu yaratmayan bu besin kaynağı her şeyi lezzetlendirebiliyor.

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