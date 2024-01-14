Kakao Seremonisi Nedir? Kalp Çakrasını Açan Kutsal Kakao Seremonisi Nasıl Yapılır?
Kakao Seremonisi Nedir? Kalp Çakrasını Açan Kutsal Kakao Seremonisi Nasıl Yapılır?
Güney Amerika'dan gelen düyülü lezzet kakao, terapiye dönüşüyor. Kakao bitkisinin içerinde yer alan acı bir alkaloid olan 'Teobromin' Tanrı'nın yemeği olarak adlandırılıyor. Şamanik ritüellerde kullanılan kutsal kakaonun tarihi Aztek ve Mayalar'a kadar uzanıyor. İçeriğindeki antioksidanlar ve teobromin sayesinde 'dopamin' yani mutluluk hormonu salınımı sağlayan kakao, kalp damar sağlığını koruyor. Tıbbi bir mucize olarak nitelendirilebilecek olan 'kakao seremonisi' ise iç huzura yolculuk törenlerinde kullanılıyor. Peki, kakao seremonisi nedir? Kakao töreni nasıl yapılır?
İşte, kutsal kakao ve kakao seremonisi hakkında merak edilenler...
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Kakao ruhuyla öz benlik ile bağlantı kurmak zihni, bedeni ve ruhu iyileştirebilir!
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