Kakao Seremonisi Nedir? Kalp Çakrasını Açan Kutsal Kakao Seremonisi Nasıl Yapılır?

Kakao seremonisi, bir takım manevi ritüellerin uygulandığı özel bir törendir. Kalp çakralarını aktive etmek için yapılan törende meditasyon seansına dahil edilen 'kutsal kakao' hem içinizi ısıtır hem de şifalanmanızı sağlar.

Kökleri Azteklere ve Mayalara dayanan şamanik ritüellerde acı biber ile ham kakaodan yapılan 'kutsal kakao' içilir. Kalp damar sağlığına olumlu etkileri bilinen kakao ile kalp çakralarını açmayı hedefleyen seremonide niyet edilen konu ve ruhsal yolculuğun en temiz duygularla tamamlanması çok önemlidir.