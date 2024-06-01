Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design
Hayatımızın her alanında yaptıkları tasarımlarla göz kamaştıran, anlamlandırmakta zorlandığımız ve benzerini görmediğimiz çalışmalarıyla hayrete düşmemize neden olan kişilere teşekkürü bir borç biliriz. Her ne kadar amaçlarını anlamasak da gördüklerimizden sonra yaratıcılıklarından şüphe etmedik. Hazırsanız, birbirinden tuhaf tasarımlara birlikte göz atalım. Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak?
İşte, başlıyoruz!
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1. Bazen hem fil hem aslansındır!
2. Bu denli korunaklı bir çitin ardında önemli bitkiler olsa gerek!
3. Bil bakalım neredeyim!
4. "Siz ayrı atın ama biz yine ayırırız!"
5. Peki, neden?
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6. Farklı bir pencereden bakmak isterseniz diye...
7. 'Sizi şöyle baş köşeye alalım...'
8. Denizler aştım geldim...
9. Hayat bazen insanı dik yokuşlardan çıkarır!
10. Sohbet ediyorlar herhalde...
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11. Siz yine de turnikeden geçin.
12. Biz onun çabasını sevdik!
13. Bakalım ne kadar ustasınız?
14. 'Aile içinde şeffaflık severim' diyenlere!
15. Balkon konuşması yapmak isterseniz...
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