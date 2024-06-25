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Bilim Kurgu Sahnelerini Aratmayan Gerçek Olamayacak Kadar Güzel Yerler!

Bilim Kurgu Sahnelerini Aratmayan Gerçek Olamayacak Kadar Güzel Yerler!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 14:45

Sosyal medya platformu X üzerinden 'dünyanın gerçek olamayacak kadar büyülü yerlerini' sıralayan hesap dünyanın görkemli köşelerini bir arada görmemizi sağladı. Listede Türkiye'den iki eşsiz adres de yer aldı. 

İşte, gözlerinize inanamayacağınız güzellikleriyle dünyanın en eşsiz köşeleri... 

Kaynak: Wolf of X

Dünya üzerinde gerçek olamayacak kadar eşsiz, adeta bilim kurgu filmlerini aratmayan büyülü yerler listelendi.

Dünya üzerinde gerçek olamayacak kadar eşsiz, adeta bilim kurgu filmlerini aratmayan büyülü yerler listelendi.

Gözlerinize inanamayacağınız birbirinden eşsiz yerlerin bulunduğu listede, Türkiye'den 2 adres de yer alıyor. Dünyaca ünlü Pamukkale Travertenleri ve Derinkuyu Yeraltı Şehri.

İşte, başlıyoruz... 👇

1. Kilimanjaro Dağı'nın zirvesinde bulunan dev Groundsels bitkileri

1. Kilimanjaro Dağı'nın zirvesinde bulunan dev Groundsels bitkileri

2. Danakil Çöküntüsü, Etiyopya'nın en gözde turistik yerlerinden biri

2. Danakil Çöküntüsü, Etiyopya'nın en gözde turistik yerlerinden biri

3. Yangzhou, Çin'de bulunan Haoyang Gölü Sulak Alan Parkı

4. Fukushima çevresindeki dışlama bölgesindeki terk edilmiş arabalar

4. Fukushima çevresindeki dışlama bölgesindeki terk edilmiş arabalar

5. Onlarca filmde uzaylı gezegeni olarak görev yapan Wadi Rum, Ürdün

5. Onlarca filmde uzaylı gezegeni olarak görev yapan Wadi Rum, Ürdün

6. Diamond Head, Hawaii'nin Oahu adasında bulunan volkanik bir tüf konisi

6. Diamond Head, Hawaii'nin Oahu adasında bulunan volkanik bir tüf konisi

7. Sandfly Passage, Solomon Adaları'nda yer alan MS World Discoverer Cruise gemisi

7. Sandfly Passage, Solomon Adaları'nda yer alan MS World Discoverer Cruise gemisi

8. Namibya'nın Namib-Naukluft Milli Parkı'nda bulunan Sossusvlei, Güney Afrika'nın en muhteşem turistik yerlerinden biri.

8. Namibya'nın Namib-Naukluft Milli Parkı'nda bulunan Sossusvlei, Güney Afrika'nın en muhteşem turistik yerlerinden biri.

Sossusvlei adı genellikle parkta Dune 45, Deadvlei, Big Daddy ve Sesriem Kanyonu gibi ünlü yerleri içeren geniş bir alanı ifade etmek için kullanılır; burası Namibya'nın en önemli turistik mekanlarından biridir. Burası, Big Daddy parktaki en yüksek kumuldur.

9. Salto del Agrio şelalesi, Caviahue, Arjantin

10. Türkiye'de bir zamanlar 20.000 kişiye ev sahipliği yapan devasa bir yeraltı şehri olan Derinkuyu, Nevşehir

10. Türkiye'de bir zamanlar 20.000 kişiye ev sahipliği yapan devasa bir yeraltı şehri olan Derinkuyu, Nevşehir

11. Brezilya'daki Lençóis Maranhenses Milli Parkı'ndaki yağmur lagünleri

12. Kristaller Mağarası veya Dev Kristal Mağarası, Meksika

12. Kristaller Mağarası veya Dev Kristal Mağarası, Meksika

Kristaller Mağarası veya Dev Kristal Mağarası, Meksika'nın kuzeybatısındaki Chihuahua'da 300 metre derinlikte yer alan Naica Madeni'ne bağlı bir mağaradır.

13. Tayvan'ın Yuchi kentinde Begonvil çiçeklerinin oluşturduğu gerçek olamayacak kadar büyüleyici tünel.

13. Tayvan'ın Yuchi kentinde Begonvil çiçeklerinin oluşturduğu gerçek olamayacak kadar büyüleyici tünel.

14. Peru'daki Vinicuna dağı, namıdiğer 'Gökkuşağı Dağı'

14. Peru'daki Vinicuna dağı, namıdiğer 'Gökkuşağı Dağı'

15. Yemen'deki Sokotra Adası

15. Yemen'deki Sokotra Adası

Unesco Dünya Mirası listeside yer alan Sokotra adasının sanki başka bir dünyaya ait doğası kadar stratejik konumu ile de son derece önemlidir.

16. Pamukkale, mineral bakımından zengin kaplıcaların oluşturduğu uçsuz bucaksız beyaz traverten terasları.

16. Pamukkale, mineral bakımından zengin kaplıcaların oluşturduğu uçsuz bucaksız beyaz traverten terasları.

17. Tassili n'Ajjer, Cezayir

17. Tassili n'Ajjer, Cezayir

Sahra Çölü'nün Cezayir bölümünde yer alan 'Nehirler Platosu', güney-doğu Cezayir'de, Libya ve Nijer sınırlarında toplamda 72.000 kilometre karelik bir alanı kapsar.

18. Baykal Gölü'ndeki buzun altındaki metan kabarcıkları, Rusya

19. Venezuela'nın Amazonas bölgesinde bulunan Roraima Dağı

19. Venezuela'nın Amazonas bölgesinde bulunan Roraima Dağı

20. Hillier Gölü, Avustralya

20. Hillier Gölü, Avustralya

Hillier Gölü'nün pembe rengi, karotenoidler üreten ve ona turuncu, kırmızı veya pembe bir renk veren halofilik ve ekstremofilik bir alg olan Dunaliella salina'dan kaynaklanmaktadır.

21. Reynisfjara Plajı, İzlanda

21. Reynisfjara Plajı, İzlanda

22. Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı

23. Darvaza Gaz Krateri, Türkmenistan

23. Darvaza Gaz Krateri, Türkmenistan

'Cehennemin Kapıları' olarak da adlandırılan Darvaza gaz krateri 50 yıldır yanıyor. Türkmenistan'ın Darvaza kenti yakınlarında bulunan ve bir mağaraya çökmüş bir doğal gaz sahasıdır.

24. Cano Cristales, Kolombiya

24. Cano Cristales, Kolombiya

Berrak suyuyla bilinen bu Cano Cristales nehrinin yatağında canlı Macarenia clavigera bitkileri görülüyor. Bu bitkiler yalnızca Kolombiya'da bulunur.

25. Mermer Mağaralar, Şili

25. Mermer Mağaralar, Şili

26. Bolivya'daki Salar de Uyuni tuz düzlüğü

26. Bolivya'daki Salar de Uyuni tuz düzlüğü

27. Sarı Nehir Taş Ormanı, Gansu Eyaleti Çin

27. Sarı Nehir Taş Ormanı, Gansu Eyaleti Çin

28. Suudi Arabistan'ın Tebük çölünde Umm Sarhej kaya oluşumu

28. Suudi Arabistan'ın Tebük çölünde Umm Sarhej kaya oluşumu

29. Baobab Sokağı, Madagaskar'ın batısındaki 8 No'lu Yol'da Grandidier'in baobablarının sıralandığı caddedir.

30. Bentonit Tepeleri, Utah

30. Bentonit Tepeleri, Utah

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