İzmir'de Nerede Kamp Yapılır? Doğanın İçinde Huzur Bulacağınız Deniz ve Göl Kenarındaki İzmir Kamp Alanları!

Karaburun'un eşsiz güzelliklerinden biri olan Dolungaz Koyu Kamp Alanı, doğa severlerin uğrak noktasıdır. Bu muhteşem kamp alanı, Karaburun'un en güzel noktalarından biri olarak kabul edilir. Dolungaz Koyu, sakin ve huzurlu bir ortamın yanı sıra, doğanın tüm renklerini ve seslerini deneyimleme fırsatı sunar.

Bu alan, ormanın yeşilliği ile denizin mavisinin buluştuğu bir noktada, sakin bir koyda yer alır. Hem çadır hem de karavan kampı için ideal bir yer olan Dolungaz Koyu, kamp severler için gölgelik alanlara da sahiptir.

Dolungaz Koyu Kamp Alanına Nasıl Gidilir?

İzmir'in Fahrettin Altay bölgesinden hareket eden Karaburun dolmuşları ile Karaburun merkezine ulaşabilirsiniz. Buradan Yeni Liman dolmuşlarına aktarma yaparak Dolungaz kavşağına gelebilirsiniz. Dolmuştan indikten sonra sadece 5 dakikalık bir yürüyüşle bu doğa cennetine ulaşabilirsiniz.