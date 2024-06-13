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İzmir'de Nerede Kamp Yapılır? Doğanın İçinde Huzur Bulacağınız Deniz ve Göl Kenarındaki İzmir Kamp Alanları!

İzmir'de Nerede Kamp Yapılır? Doğanın İçinde Huzur Bulacağınız Deniz ve Göl Kenarındaki İzmir Kamp Alanları!

İzmir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 19:44

Kurban Bayramı tatilinde sıcaklardan bunalanlar kamp alanı arayışı içerisine girdi. 9 günlük bayram tatilinde kamp yapmak, doğanın kusursuz güzelliğiyle baş başa kalmanın en iyi yolu gibi görünüyor. Tatile çıkmadan önce mutlaka, Ege'nin incisinin en güzel koylarındaki kamp alanları arasından sizin için seçtiklerimize göz atmalısınız. Peki, İzmir'de nerede kamp yapılır? Hangi koylarda kamp yapılır? 

Hazırsanız, başlıyoruz...

Şehrin kalabalığından, binaların yapaylığından uzaklaşarak doğanın içinde huzur bulmak isteyenlerin tercihi kamp alanları oluyor!

Şehrin kalabalığından, binaların yapaylığından uzaklaşarak doğanın içinde huzur bulmak isteyenlerin tercihi kamp alanları oluyor!

Özellikle son yıllarda artan nüfus ve şehirlerin kalabalığı pek çok doğa severin tatil için kamp alanlarını tercih etmesine neden oluyor. Sizin için seçtiğimiz kamp alanları ise denizin ve ormanın birleştiği eşsiz koylarda yer alıyor. Fakat seyahatinizi planlamadan önce bu doğal kamp alanlarındaki tesislerle iletişim kurmayı unutmayın! 

1. Dolungaz Koyu Kamp Alanı (Karaburun)

1. Dolungaz Koyu Kamp Alanı (Karaburun)

Karaburun'un eşsiz güzelliklerinden biri olan Dolungaz Koyu Kamp Alanı, doğa severlerin uğrak noktasıdır. Bu muhteşem kamp alanı, Karaburun'un en güzel noktalarından biri olarak kabul edilir. Dolungaz Koyu, sakin ve huzurlu bir ortamın yanı sıra, doğanın tüm renklerini ve seslerini deneyimleme fırsatı sunar. 

Bu alan, ormanın yeşilliği ile denizin mavisinin buluştuğu bir noktada, sakin bir koyda yer alır. Hem çadır hem de karavan kampı için ideal bir yer olan Dolungaz Koyu, kamp severler için gölgelik alanlara da sahiptir.

Dolungaz Koyu Kamp Alanına Nasıl Gidilir?

İzmir'in Fahrettin Altay bölgesinden hareket eden Karaburun dolmuşları ile Karaburun merkezine ulaşabilirsiniz. Buradan Yeni Liman dolmuşlarına aktarma yaparak Dolungaz kavşağına gelebilirsiniz. Dolmuştan indikten sonra sadece 5 dakikalık bir yürüyüşle bu doğa cennetine ulaşabilirsiniz.

2. Delikli Koy Kamp Alanı (Çeşme)

2. Delikli Koy Kamp Alanı (Çeşme)

Turkuaz renkli denizi ve doğal koy yapısıyla ünlü olan Delikli Koy kamp alanı, Çeşme merkeze 13 kilometre uzakta. Etrafı sakin ve doğal güzelliklerle çevrili bu koya tatil için geldiğinizde, yakın çevrede market ve benzeri ihtiyaç alanlarının bulunmadığını bilmelisiniz. 

Delikli Koy Kamp Alanına Nasıl Gidilir?

Delikli Koy'a toplu taşımayla ulaşım bulunmamaktadır. Ancak özel aracınızla gidebilirsiniz.

3. Yelken Kayalıkları Kamp Alanı (Foça)

3. Yelken Kayalıkları Kamp Alanı (Foça)

Foça'nın doğal güzelliklerinden biri olan Yelken Kayalıkları yakınlarında bulunan kamp alanı, denize sıfır konumu ile kampçılar için ideal bir ortam. Yeni Foça ile Eski Foça arasındaki kamp alanı, Yeni Foça yolundan 6-7 kilometre uzakta yer alıyor. Özel aracınızla gidiyorsanız, ormanlık alandan sonra yaklaşık 500 metre yüzümeniz gerektiğini de unutmamalısınız. 

Yelken Kayalıkları Kamp Alanına Nasıl Gidilir?

Kamp alanına en yakın işletme yaklaşık olarak 6 kilometre uzaklıkta olduğu için tam donanımlı bir şekilde gitmeye dikkat edin. Ayrıca Yelken Kayalıkları kamp alanına, toplu taşımayla ulaşım henüz bulunmamaktadır. Özel aracınızla ulaşım sağlayabilirsiniz.

4. Demircili Koyu Kamp Alanı (Urla)

4. Demircili Koyu Kamp Alanı (Urla)

Sessiz ve huzurlu bir koyda, çadır ya da karavan kampı yapmak isteyenler için Urla'ya 15 kilometre uzaklıktaki bu koy harika bir seçim olacaktır. Ziyaretçilerine doğa ile iç içe, sakin bir ortam sunan Demircili Koyu'nun berrak suları, genellikle dalış yaparak suyun altını keşfetmek isteyenlerin tercihi oluyor. Buraya en yakın market ise yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunmaktadır. Tuvalet ve duş hizmetlerinden yararlanabileceğiniz bir tesis bulunmaktadır. 

Demircili Koyu Kamp Alanına Nasıl Gidilir?

Urla'dan Yağcılar istikametine giderek burada çam ormanlarının arasından geçtiğinizde Demircili Koyu'na ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma ile Urla'dan Yağcılar'a gelmek için 733 numaralı otobüs hattını kullanabilirsiniz.

5. Kalemlik Orman Kampı (Özdere)

5. Kalemlik Orman Kampı (Özdere)

Meşe ve çam ağaçlarının arasında deniz ile ormanın birleştiği noktada yer alan Kalemlik Orman Kampı'nda çadır ya da karavan dışında seçenekler de bulunuyor. Burada prefabrik evlerde ya da bungalovlarda da konaklayabilirsiniz. Kamp alanın içinde bulunduğu tesis ve sunduğu imkanlar, çocuklu aileler için harika bir seçim olacaktır. 

Kalemlik Kamp Alanına Nasıl Gidilir?

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere'de bulunan Kalemlik Kamp Alanına, Özdere-Cumaovası Aktarma Merkezi güzergahında hareket eden 775 nolu otobüs ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Alternatif olarak Özdere-Ürkmez 778 nolu hattını da tercih edebilirsiniz.

6. Mordoğan Kamp Alanı (Karaburun)

6. Mordoğan Kamp Alanı (Karaburun)

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan'da kendinizi adeta saklı bir cennette bulabilirsiniz. Toplu taşıma ile de ulaşılabilen kamp alanlarına yürüme mesafeniz olduğunu hatırlatmalıyız. Ücretli ve ücretsiz kamp alanlarından birini tercih ederek bu eşsiz koyda doğanın eşsiz güzelliğini keşfedebilirsiniz.  

Mordoğan Kamp Alanına Nasıl Gidilir?

Mordoğan Kamp alanlarına, Karaburun- Urla istikametinde hareket eden 761 nolu otobüs hattı ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

7. Pissa Koyu Kamp Alanı (Dikili)

7. Pissa Koyu Kamp Alanı (Dikili)

Tekne turlarının durak noktası olan Pisa Koyu'nda ücretli ve ücretsiz kamp alanları bulabilirsiniz. Dikili merkeze, yaklaşık olarak 12 kilometre mesafedeki koyda, ince kumlardan oluşan eşsiz bir kumsal ve turkuaz deniz sizi bekliyor. 

Pissa Koyu Kamp Alanına Nasıl Gidilir?

İzmir'den Dikili'ye oradan da Bademli Köyü'ne gelerek Pisa Koyu'na ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunun için Dikili- Aliağa aktarma merkezi güzergahında hareket eden 837 nolu otobüs hattını kullanabilirsiniz. Ya da Dikili Devlet Hastanesi durağından kalkan 839 nolu otobüs hattı ile Bademli yoluna ulaşabilirsiniz. Fakat unutmayın ki Bademli Köyü ile Pissa Koyu arasında 3,4 kilometrelik bir mesafe bulunmaktadır.

8. Kaynaklar Kamp Alanı (Buca)

8. Kaynaklar Kamp Alanı (Buca)

Yeşilin huzurlu atmosferinde, ormanın içerisinde geceleri gökyüzünü izleyebileceğiniz benzersiz bir kamp olanı hayal ediyorsanız, ağaçların serinliğinde güzel bir tatil sizi bekliyor. İzmir'in Buca ilçesinde yer alan Kaynaklar Köyü'ne 15 dakika mesafede olan kamp alanı çadır ve karavan ile kamp yapmaya uygudur. Ziyaretçilerini 200'den fazla yürüyüş parkuru ile karşılayan kamp alanı Gürleş Şelalesi'nde de yakındır. 

Kaynaklar Kamp Alanına Nasıl Gidilir?

Kaynaklar Kamp alanına toplu taşıma il gelmek isteyenler, 177 numaralı Adatepe - Kaynaklar otobüsünü kullanabilirler.

9. Kleopatra Koyu Kamp Alanı (Çeşme)

9. Kleopatra Koyu Kamp Alanı (Çeşme)

Kleopatra Plajı yakınlarında bulunan kamp alanı temiz denizi ve doğal güzellikleriyle 'Güvercinlik Koyu' olarak da bilinmektedir. Alaçatı'ya 13 kilometre, Çeşme'ye 12 kilometre mesafedeki koyda, sizi doğanın eşsiz güzelliğinin yanında buz gibi Ege denizi karşılayacak. 

Kleopatra Koyu Kamp Alanına Nasıl Gidilir?

Kleopatra Koyu'na, Alaçatı Limanı'ndan Ovacık istikametine doğru gelen sahil yolunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

10. Karagöl Orman Kampı (Menemen)

10. Karagöl Orman Kampı (Menemen)

Karagöl Orman kampı, deniz yerine göl ve orman manzarası eşliğinde tatil yapmak isteyenlerin tercihi oluyor. Yaklaşık 1000 kişilik bir tesis olan işletmede, göl etrafındaki patika yollarda dolaşabilir, izin verilen bazı belirli alanlarda ateş yakabilirsiniz. 

Karagöl Orman Kampına Nasıl Gidilir?

Karagöl Orman kampına, 135 nolu otobüs hattı olan Doğançay - Karşıyaka hattı ile seyahat edebilirsiniz. Alternatif olarak Yamanlar - Halkapınar Metro 2 güzergahında ilerleyen 78 nolu hattı da tercih edebilirsiniz.

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