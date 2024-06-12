Bayram Tatilinde İzmir'in Eşsiz Müzeleriyle Unutulmaz Bir Kültür Turuna Çıkıyoruz!

2010 yılında Konak Belediyesi tarafından kurulan Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, İzmir'in 'Butik Müze'lerinden biridir. Dünyaca ünlü seramik sanatçısı Baradan'ın dünyanın çeşitli yerlerinden edindiği oyuncaklar ve düzenlediği yarışmalarda derece kazanan yetenekli çocukların yaptığı eserler ile bir oluşturulmuş çok özel bir koleksiyondur. Sunay Akın'ın konsept danışmanlığı yaptığı ve zengileştirdiği koleksiyonda 1920'li yılların izleri bulunmaktadır.

Dünya'da 60 adet Mask Müzesinden biri olan müze, Türkiye'nin ilk ve tek 'Mask Müzesi' olma özelliğiyle 2011 yılında faaliyete girmiştir.

Müze, Ritüel Masklar, Tiyatro Maskları, Anadolu Maskları, Ölüm Maskları ve İz Bırakanlar olmak üzere 5 farklı kategoride yer alan ve 300’den fazla parça ile geniş bir koleksiyona sahiptir.

Adres

Halil Rıfat Paşa Cd. No:31, 35260 Konak

Ziyaret Saatleri

Hafta içi 09.00- 17.00

Hafta sonu 09.00- 17.00

Kapalı Günler

Pazar ve Pazartesi

Giriş Ücreti