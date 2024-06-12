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Bayram Tatilinde İzmir'in Eşsiz Müzeleriyle Unutulmaz Bir Kültür Turuna Çıkıyoruz!

Bayram Tatilinde İzmir'in Eşsiz Müzeleriyle Unutulmaz Bir Kültür Turuna Çıkıyoruz!

İzmir Gezilecek Yerler
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 01:34 Son Güncelleme: 13.06.2024 - 01:37

Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkmasının ardından, İzmir'de dolu dolu bir kültür turu yapmak isteyenler için birbirinden özel müze önerilerimiz var. Ege'nin incisi İzmir'in doğal güzellikleri ve tarihi mekanları kadar ilginizi çekecek bu eşsiz müzeleri mutlaka görmelisiniz. 

UYARI: Ziyaret bilgileri, müzelerin resmi internet sitelerinden alınmıştır. Resmi tatillerle ilgili bilgi vermeyen müzeleri ziyaret etmeden önce 'müze iletişim hattı' üzerinden bilgi alabilirsiniz! 

1. Key Museum

1. Key Museum

2015 yılında faaliyete giren Key Museum, Türkiye'nin en kapsamlı klasik otomobil ve motosiklet müzesi olarak dünya otomobil tarihine ışık tutuyor. Murat ve Selim Özgörkey'in otomobil tutkusundan doğan 7000 metrekarelik bir alan üzerine kurulan müzenin ana koleksiyonu 84 otomobil ve 44 motosikletten oluşuyor. 

Adres

  • Çapak, Özgörkey Cd. No:5, 35860 Torbalı 

Ziyaret Saatleri

  • Hafta içi 10.00 - 17.00

  • Hafta sonu 10.00- 17.00

Kapalı Günler

  • Pazartesi ve Salı

Özel Günler

Müze her yıl dini bayramların ilk günü ile 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde kapalıdır.

Giriş Ücreti

2. Atatürk Müzesi

2. Atatürk Müzesi

1875 ila 1880 yıllarında halı tüccarı Takfor tarafından inşa edilen ev, Osmanlı ve Levanten mimarisinin harmanlandığı Neoklasik bir tarza sahiptir. Müze binası, 1923 yılında Atatürk'ün kişisel çalışmalarını yürüttüğü İzmir İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapmıştır. 1930 ila 34 yıllarında Atatürk'ün İzmir ziyaretlerinde konakladığı ev, 1988 yılından beri 'Atatürk Müzesi' olarak faaliyet göstermektedir. 

Adres

  • Atatürk Cad. (Birinci Kordon) No:248 - Alsancak 

Ziyaret Saatleri

  • Hafta içi 08.30- 19.00

  • Hafta sonu 08.30- 19.00

Kapalı Günler

  • Her gün açık

Giriş Ücreti

  • Ücretsiz

3. Kadın Müzesi

3. Kadın Müzesi

Türkiye'de bir ilk olan İzmir Kadın Müzesi, 23 Ocak 2014 tarihinde açılmış olan 5. 'Butik Müze'dir. Anadolu kadının unutulmaya yüz tutmuş geçmişini ve gücünü hatırlatan müze; 20. yy'ın ilk yarısında Yahudi ve Türklerin birlikte yaşadığı Basmane'de yer almaktadır. Avrupa ve geleneksel Türk mimarisinin öğeleri bir arada kullanıldığı yapı, neoklasik üslupta cumbalarla zenginleştirilmiştir. Bazı kaynaklarda 'İzmir vi' olarak geçmektedir. 

Adres

  • Akıncı, 1298. Sk. No:14, 35240 Konak 

Ziyaret Saatleri

  • Hafta içi 09.00- 17.00

  • Hafta sonu 09.00- 17.00

Kapalı Günler

  • Pazar ve Pazartesi

Giriş Ücreti

  • Ücretsiz

4. Mask Müzesi

4. Mask Müzesi
www.konak.bel.tr

Dünya'da 60 adet Mask Müzesinden biri olan müze, Türkiye'nin ilk ve tek 'Mask Müzesi' olma özelliğiyle 2011 yılında faaliyete girmiştir. 

Müze, Ritüel Masklar, Tiyatro Maskları, Anadolu Maskları, Ölüm Maskları ve İz Bırakanlar olmak üzere 5 farklı kategoride yer alan ve 300’den fazla parça ile geniş bir koleksiyona sahiptir.

Adres

  • Alsancak, 1448. Cumbalı Sk No:22, 35220 Konak 

Ziyaret Saatleri

  • Hafta içi 09.00- 17.00

  • Hafta sonu 09.00- 17.00

Kapalı Günler

  • Pazar ve Pazartesi

Giriş Ücreti

  • Ücretsiz

5. Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi

5. Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi
www.konak.bel.tr

2010 yılında Konak Belediyesi tarafından kurulan Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, İzmir'in 'Butik Müze'lerinden biridir. Dünyaca ünlü seramik sanatçısı Baradan'ın dünyanın çeşitli yerlerinden edindiği oyuncaklar ve  düzenlediği yarışmalarda derece kazanan yetenekli çocukların yaptığı eserler ile bir oluşturulmuş çok özel bir koleksiyondur. Sunay Akın'ın konsept danışmanlığı yaptığı ve zengileştirdiği koleksiyonda 1920'li yılların izleri bulunmaktadır. 

Dünya'da 60 adet Mask Müzesinden biri olan müze, Türkiye'nin ilk ve tek 'Mask Müzesi' olma özelliğiyle 2011 yılında faaliyete girmiştir. 

Müze, Ritüel Masklar, Tiyatro Maskları, Anadolu Maskları, Ölüm Maskları ve İz Bırakanlar olmak üzere 5 farklı kategoride yer alan ve 300’den fazla parça ile geniş bir koleksiyona sahiptir.

Adres

  • Halil Rıfat Paşa Cd. No:31, 35260 Konak 

Ziyaret Saatleri

  • Hafta içi 09.00- 17.00

  • Hafta sonu 09.00- 17.00

Kapalı Günler

  • Pazar ve Pazartesi

Giriş Ücreti

  • Ücretsiz

6. Arkas Deniz Tarihi Merkezi

6. Arkas Deniz Tarihi Merkezi

Tarihi 1800'lere uzanan eşsiz bir mimariye sahip binada yer alan Arkas Deniz Tarihi Merkezi, 2012 yılından beri konuklarını ağırlıyor. Arkas Holding'in sanatı geniş kitlelerle paylaşma ve denizcilik tarihine ışık tutmak amacıyla düzenlenen merkezde, büyük bir hassasiyetle bir araya getirilen gemi modelleri, tablolar ve gemi antikalar yer alıyor.

Adres

  • 80. Sk. No: 28, 35040 Bornova

Ziyaret Saatleri

  • Hafta içi 10.00 - 18.00

  • Hafta sonu 10.00 - 18.00

Kapalı Günler

  • Pazartesi

7. Karikatür Müzesi

7. Karikatür Müzesi
www.konak.bel.tr

Türkiye'de tarihi 1975 yılına dayanan Karikatür Müzelerinden biri de İzmir'de ziyaretçilerini ağırlıyor. Karikatürist Prof. Dr. Atila Özer tarafından 2004’te açılan Atila Özer Karikatür Evi ve Anadolu Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Eğitim Karikatürleri Müzesi, 2011 yılında İzmir Neşe ve Karikatür Müzesi olarak faaliyete başlamıştır.

Adres

  • Alsancak, Yzb. Şerafettin Bey Sk. No:9, 35220 Konak 

Ziyaret Saatleri

  • Hafta içi 09.00- 17.00

  • Hafta sonu 09.00- 17.00

Kapalı Günler

  • Pazartesi

Giriş Ücreti

  • Ücretsiz

8. İzmir Tarih ve Sanat Müzesi

8. İzmir Tarih ve Sanat Müzesi

2004 yılında açılan, İzmir Tarih ve Sanat Müzesi, 3.820 metrekaresi kapalı, 9.500 metrekaresi açık olmak üzere toplam 13.320 metrekarelik bir alanı kurulmuştur. Taş eserler bölümünde, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait heykel eserler yer alan müze, İzmir'in 7000 yıllık tarihine ait seramik eserleri de içinde barındırmaktadır. 

M.Ö. 6. yüzyıldan Osmanlı dönemine kadar dayanan süreçte kullanılan altın, gümüş ve bronz sikkeler de burada sergilenmektedir.

Adres

  • Kültür Park Fuar Alanı, Montrö Kapısı

Ziyaret Saatleri

  • Hafta içi 08.30- 17.30

  • Hafta sonu 08.30- 17.30

Kapalı Günler

  • Her gün açık 

Giriş Ücreti

  • 3 Eura

9. İzmir Deniz Müzesi

9. İzmir Deniz Müzesi

Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ''Denizciliği Türk'ün Büyük Ülküsü Yapmak' hedefine sadık kalarak düzenlenen müze, denizcilik tarihe ışık tutmaktadır. 

Adres

  • İnciraltı, Başak Sk., 35330 Balçova 

Ziyaret Saatleri

  • Hafta içi 10.00 - 18.00

  • Hafta sonu 10.00 - 18.00

Kapalı Günler

  • Pazartesi

Giriş Ücreti

  • Yetişkin: 90 TL

  • Örenci: 30 TL

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