Borsa İstanbul Kurban Bayramında 9 Gün Kapalı mı? BİST Takvimine Göre Borsa 20 ve 21 Haziran'da Açık mı?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, pek çok borsa yatırımcısı işlem yapabilecekleri günleri araştırmaya başladı. 16 Haziran Pazar günü başlayan bayram tatilinde Borsa İstanbul'un kapalı olacağı günler kadar; yapılan işlemlerin gerçekleştirileceği tarihler de merak konusu oldu. Peki, Borsa 9 gün kapalı mı? 20-21 Haziran Borsa açık mı, kapalı mı?

İşte, 2024 BİST Kurban Bayramı takvimi...