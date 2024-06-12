Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Borsa İstanbul Kurban Bayramında 9 Gün Kapalı mı? BİST Takvimine Göre Borsa 20 ve 21 Haziran'da Açık mı?

Borsa İstanbul Kurban Bayramında 9 Gün Kapalı mı? BİST Takvimine Göre Borsa 20 ve 21 Haziran'da Açık mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 23:58 Son Güncelleme: 13.06.2024 - 00:00

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, pek çok borsa yatırımcısı işlem yapabilecekleri günleri araştırmaya başladı. 16 Haziran Pazar günü başlayan bayram tatilinde Borsa İstanbul'un kapalı olacağı günler kadar; yapılan işlemlerin gerçekleştirileceği tarihler de merak konusu oldu. Peki, Borsa 9 gün kapalı mı? 20-21 Haziran Borsa açık mı, kapalı mı? 

İşte, 2024 BİST Kurban Bayramı takvimi...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Borsa İstanbul, Kurban Bayramında 9 Gün Kapalı mı?

Borsa İstanbul, Kurban Bayramında 9 Gün Kapalı mı?

Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı. Bu kapsamda, 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan bayram, 23 Haziran Pazar günü son bulacak. Kamu görevlilerinin idareli izinli sayılacağı, 20 ve 21 Haziran günleri memur ve kamu kuruluşları tatil olacak. Fakat, Borsa da tatil 9 gün sürmeyecek. 

Peki, Borsa ne zaman tatile girecek? Borsada son işlem ne zaman yapılabilecek? 👇

Borsa 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma Günü Açık mı, Kapalı mı?

Borsa 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma Günü Açık mı, Kapalı mı?

Kurban Bayramı arefesi bu yıl 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. Bayram ise 16 Haziran Pazar günü başlıyor ve 19 Haziran Çarşamba günü son eriyor. Bu durumda Borsa İstanbul'un kapalı olacağı tarihler şu şekilde:

  • Kurban Bayramı arefe günü: 15 Haziran Cumartesi

  • Kurban Bayramı 1. günü: 16 Haziran Pazar

  • Kurban Bayramı 2. günü: 17 Haziran Pazartesi

  • Kurban Bayramı 3. günü: 18 Haziran Salı

  • Kurban Bayramı 4. günü: 19 Haziran Çarşamba

20 ve 21 Haziran günleri ise Borsa İstanbul açık olacak. 

Perşembe ve Cuma günü yapılan takas işlemleri 20 ve 21 Haziran'da gerçekleşecek!

Perşembe ve Cuma günü yapılan takas işlemleri 20 ve 21 Haziran'da gerçekleşecek!

Kurban Bayramı tatili sebebiyle Borsa İstanbul'da işlem takas tarihleri değişti. Borsa, bayram süresince kapalı olacağı için Perşembe günü yapılan işlemler 20 Haziran'da, cuma günü yapılan işlemler ise 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

İşte, Borsa İstanbul 2024 Resmi Tatil Takvimi

İşte, Borsa İstanbul 2024 Resmi Tatil Takvimi

  • 1 Ocak 2024 Pazartesi Günü: Yeni Yıl Tatili - Kapalı

  • 9 Nisan 2024 Salı Günü: Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

  • 10-11-12 Nisan 2024 Çarşamba-Perşembe-Cuma Günleri: Ramazan Bayramı - Kapalı

  • 23 Nisan 2024 Salı Günü: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

  • 1 Mayıs 2024 Çarşamba Günü: Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

  • 19 Mayıs 2024 Pazar Günü: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

  • 15 Haziran 2024 Cumartesi Günü: Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı

  • 16-17-18-19 Haziran 2024 Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Günleri: Kurban Bayramı - Kapalı

  • 15 Temmuz 2024 Pazartesi Günü: Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

  • 30 Ağustos 2024 Cuma Günü: Zafer Bayramı - Kapalı

  • 28 Ekim 2024 Pazartesi Günü: Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

  • 29 Ekim 2024 Salı Günü: Cumhuriyet Bayramı - Kapalı

Borsa İstanbul, 2024 resmi tatil takvimi ve 'Piyasa Bazında Resmi Tatil Günleri'ni buradan takip edebilirsiniz. 👇

Borsa İstanbul, 2024 resmi tatil takvimi ve 'Piyasa Bazında Resmi Tatil Günleri'ni buradan takip edebilirsiniz. 👇

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ SAYFASI

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın