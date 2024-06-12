Borsa İstanbul Kurban Bayramında 9 Gün Kapalı mı? BİST Takvimine Göre Borsa 20 ve 21 Haziran'da Açık mı?
Borsa İstanbul Kurban Bayramında 9 Gün Kapalı mı? BİST Takvimine Göre Borsa 20 ve 21 Haziran'da Açık mı?
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, pek çok borsa yatırımcısı işlem yapabilecekleri günleri araştırmaya başladı. 16 Haziran Pazar günü başlayan bayram tatilinde Borsa İstanbul'un kapalı olacağı günler kadar; yapılan işlemlerin gerçekleştirileceği tarihler de merak konusu oldu. Peki, Borsa 9 gün kapalı mı? 20-21 Haziran Borsa açık mı, kapalı mı?
İşte, 2024 BİST Kurban Bayramı takvimi...
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Borsa İstanbul, Kurban Bayramında 9 Gün Kapalı mı?
Borsa 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma Günü Açık mı, Kapalı mı?
Perşembe ve Cuma günü yapılan takas işlemleri 20 ve 21 Haziran'da gerçekleşecek!
İşte, Borsa İstanbul 2024 Resmi Tatil Takvimi
Borsa İstanbul, 2024 resmi tatil takvimi ve 'Piyasa Bazında Resmi Tatil Günleri'ni buradan takip edebilirsiniz. 👇
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