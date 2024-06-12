Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ücretsiz Yaz Okulu! Peki MEB'in Ücretsiz Yaz Okulları Ne Zaman Başlıyor?

Her yaz olduğu gibi bu yaz da milyonlarca ebeveynin, çocukları için yaz okulu arayışına girdiği bugünlerde beklenen adım MEB'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün yapılan duyuruya göre, 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için yaz okulları açılacak. Peki, öğrenciler ücretsiz yaz okullarında hangi dersleri görecek? MEB'in ücretsiz yaz okulu ne zaman açılacak?

İşte, detaylar...