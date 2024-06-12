Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ücretsiz Yaz Okulu! Peki MEB'in Ücretsiz Yaz Okulları Ne Zaman Başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ücretsiz Yaz Okulu! Peki MEB'in Ücretsiz Yaz Okulları Ne Zaman Başlıyor?
Her yaz olduğu gibi bu yaz da milyonlarca ebeveynin, çocukları için yaz okulu arayışına girdiği bugünlerde beklenen adım MEB'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün yapılan duyuruya göre, 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için yaz okulları açılacak. Peki, öğrenciler ücretsiz yaz okullarında hangi dersleri görecek? MEB'in ücretsiz yaz okulu ne zaman açılacak?
İşte, detaylar...
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Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı içinde olduğu bugünlerde, ebeveynleri de üç ay sürecek yaz tatili için program hazırlığı telaşı sardı.
İl ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak olan ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki ücretsiz kurslarda, öğrencilere farklı seçenekler sunulacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Ücretsiz Yaz Okulu Hangi Sınıflar İçin Geçerli?
MEB Ücretsiz Yaz Okulları Ne Zaman Başlayacak? Ne Zaman Bitecek?
MEB Yaz Okulu Kaç Gün Sürecek?
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MEB Ücretsiz Yaz Okulunda Hangi Derler Olacak?
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