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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ücretsiz Yaz Okulu! Peki MEB'in Ücretsiz Yaz Okulları Ne Zaman Başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ücretsiz Yaz Okulu! Peki MEB'in Ücretsiz Yaz Okulları Ne Zaman Başlıyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 19:43

Her yaz olduğu gibi bu yaz da milyonlarca ebeveynin, çocukları için yaz okulu arayışına girdiği bugünlerde beklenen adım MEB'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün yapılan duyuruya göre, 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için yaz okulları açılacak. Peki, öğrenciler ücretsiz yaz okullarında hangi dersleri görecek? MEB'in ücretsiz yaz okulu ne zaman açılacak?

İşte, detaylar...

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Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı içinde olduğu bugünlerde, ebeveynleri de üç ay sürecek yaz tatili için program hazırlığı telaşı sardı.

Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı içinde olduğu bugünlerde, ebeveynleri de üç ay sürecek yaz tatili için program hazırlığı telaşı sardı.

Bu cuma günü kapanacak okulların ardından başlayacak olan yaz tatili için öğrencilerin planı ise belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hem öğrencileri hem de velileri memnun edecek yaz okulu programını resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.

İl ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak olan ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki ücretsiz kurslarda, öğrencilere farklı seçenekler sunulacak.

İl ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak olan ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki ücretsiz kurslarda, öğrencilere farklı seçenekler sunulacak.

Yaz okullarında ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki kurslar, sınıflar düzeyinde oluşturulan gruplar şeklinde açılacak. Bu kapsamda, öğrenciler en fazla 2 alan dersi seçebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Ücretsiz Yaz Okulu Hangi Sınıflar İçin Geçerli?

Milli Eğitim Bakanlığı Ücretsiz Yaz Okulu Hangi Sınıflar İçin Geçerli?

Yaz okulları, 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için açılacak. Ortaokul 8. sınıf, lise 11 ve 12. sınıf öğrencileri için ayrıca, akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları da verilecek. Mezunlara yönelik kursların ise halk eğitimi merkezlerinde verilmesi planlanıyor.

MEB Ücretsiz Yaz Okulları Ne Zaman Başlayacak? Ne Zaman Bitecek?

MEB Ücretsiz Yaz Okulları Ne Zaman Başlayacak? Ne Zaman Bitecek?

Kurslar, 1 Temmuz 2024 Pazartesi gününden itibaren başlayıp 29 Ağustos Perşembe günü tamamlanacak. 

Bu tarihten sonra 2 Eylül Pazartesi günü itibarıyla eğitim öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

MEB Yaz Okulu Kaç Gün Sürecek?

MEB Yaz Okulu Kaç Gün Sürecek?

MEB'in yaz okulu takvimi kapsamında; ortaokul 8.sınıf, lise 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek olan destekleme yetiştirme kurslarında: Yaz dönemi boyunca bir dersten haftada 6 saat destekleme ve yetiştirme kursu açılabilecek.

MEB Ücretsiz Yaz Okulu Haftada Kaç Gün Olacak? 

Yaz okulunda açılan kursların haftalık programları da belirlenmeye başlandı. Buna göre kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün olacak şekilde planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak. Kursların süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak.

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MEB Ücretsiz Yaz Okulunda Hangi Derler Olacak?

MEB Ücretsiz Yaz Okulunda Hangi Derler Olacak?

Yaz okulu kursları öğrenciler için spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim alanları olmak üzere 4 dalda eğitim planı yapılabilecek.

  • Spor alanında öğrenciler için; atletizm, basketbol, okçuluk, futbol, yüzme, voleybol, hentbol, masa tenisi, halk oyunları, satranç tercihleri yer alacak.

  • Görsel sanatlar alanında; resim, ebru sanatı, sanat ve tasarım, hat sanatı ve fotoğrafçılık seçilebilecek.

  • Müzik alanında; gitar, keman, piyano/org, bağlama/saz, ud/kanun, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, melodika alternatifleri bulunacak.

  • Bilişim alanında ise; yazılım, robotik kodlama, ofis programları, arduino programlama, bilgisayarda döküman hazırlama ve bilgisayara giriş dersleri yer alacak.

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