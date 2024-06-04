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Okullar Ne Zaman Kapanacak, Karneler Ne Zaman Verilecek? MEB Takvimine Göre Yaz Tatili Kaç Gün Sürecek?

Okullar Ne Zaman Kapanacak, Karneler Ne Zaman Verilecek? MEB Takvimine Göre Yaz Tatili Kaç Gün Sürecek?

MEB okul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
04.06.2024 - 08:54

Milyonlarca öğrenci okulların kapanacağı, yaz tatilinin başlayacağı günü büyük bir heyecanla bekliyor. Karne günü için geri sayım da başladı! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulun son günü de belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili kaç gün sürecek? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 

İşte, detaylar...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takviminde okulların tatil tarihleri belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takviminde okulların tatil tarihleri belli oldu!

Son günlerde sınavlarda başarılı olmak için çalışan öğrenciler, şimdilerde yaz tatili için hazırlıklara başladı! Kurban bayramını planlamak isteyen ebeveynler de eğitim-öğretim yılı takvimini yakından takip ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? Okullar, Kurban bayramından önce mi, sonra mı kapanıyor?

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, okullar bu yıl Kurban Bayramından önceki Cuma günü kapanacak. 

Buna göre, okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü kapanacak. 

Yaz Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Yaz Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Okulların son günü olan 14 Haziran Cuma günü itibarıyla milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşayacak. 

Yılın en kıymetli anlarından biri olan ve öğrencilerin başarılarının belgelendiği bu Cuma günü itibarıyla yaz tatili de başlıyor.

Yaz Tatili Kaç Gün Sürecek?

Yaz Tatili Kaç Gün Sürecek?

MEB tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre, bir sonraki eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. 

Böylece, Haziran ayının ortasında başlayan yaz tatili, Eylül ayının 2. haftası bitecek. Öğrenciler 3 ay sürecek yaz tatilinde 86 gün boyunca okuldan ayrı kalacak.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi 👇

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