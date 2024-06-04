Okullar Ne Zaman Kapanacak, Karneler Ne Zaman Verilecek? MEB Takvimine Göre Yaz Tatili Kaç Gün Sürecek?

Milyonlarca öğrenci okulların kapanacağı, yaz tatilinin başlayacağı günü büyük bir heyecanla bekliyor. Karne günü için geri sayım da başladı! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulun son günü de belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili kaç gün sürecek? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

İşte, detaylar...