Kurban Bayramı Ne Zaman? 2024 Kurban Bayramı Hangi Güne Denk Geliyor, Bayram Tatili 9 Gün Sürecek mi?
Kurban Bayramı Ne Zaman? 2024 Kurban Bayramı Hangi Güne Denk Geliyor, Bayram Tatili 9 Gün Sürecek mi?
İslam alemi yılda iki kez dini bayram heyecanı ulaşıyor. 2024 Kurban Bayramı tarihleri, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin arttığı bu çok özel dini bayramda ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Miladi Takvime göre belirlenen dini bayramlardan ikincisi olan Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayına denk geliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı?
İşte detaylar...
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Kurbanı Bayramı her yıl, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren kutlanır!
Kurban Bayramı Ne Zaman 2024?
Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün? Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?
2024 Diyanet Takvimi: Dini Günler Takvimi
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