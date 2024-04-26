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Kurban Bayramı Ne Zaman? 2024 Kurban Bayramı Hangi Güne Denk Geliyor, Bayram Tatili 9 Gün Sürecek mi?

Kurban Bayramı Ne Zaman? 2024 Kurban Bayramı Hangi Güne Denk Geliyor, Bayram Tatili 9 Gün Sürecek mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.04.2024 - 12:19

İslam alemi yılda iki kez dini bayram heyecanı ulaşıyor. 2024 Kurban Bayramı tarihleri, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin arttığı bu çok özel dini bayramda ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Miladi Takvime göre belirlenen dini bayramlardan ikincisi olan Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayına denk geliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

İşte detaylar...

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Kurbanı Bayramı her yıl, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren kutlanır!

Kurbanı Bayramı her yıl, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren kutlanır!

Hicri takvimde yer alan 'Zilhicce' ayının dokuzuncu günü, Kurban Bayramı Arifesidir. Arife gününü takip eden Zilhicce ayının on, on bir ve on ikinci günler ise 'Eyyam-ı Nahr' yani Kesim Günü olarak adlandırılır ve Kurban Bayramı olarak kutlanır. 

Ülkemizde Miladi Takvime göre düzenlendiği için her yıl yaklaşık 10 gün öne gelen Kurban Bayramı süresince, Allah için kurbanlar kesilir. Mekke'de Hac ibadeti yerine getirilir.

Kurban Bayramı Ne Zaman 2024?

Kurban Bayramı Ne Zaman 2024?

Bu yıl mübarek Kurban Bayramı arifesi 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili ise 16 Haziran Pazar günü başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2024 yılı Kurban Bayramı Tatili: 

  • Kurban Bayramı Arifesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 15 Haziran 2024 Pazar

  • Kurban Bayramı 2. Gün: 15 Haziran 2024 Pazartesi

  • Kurban Bayramı 3. Gün: 15 Haziran 2024 Salı

  • Kurban Bayramı 4. Gün: 15 Haziran 2024 Çarşamba

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün? Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün? Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?

Arife gününün öğleden sonraki kısmıyla birlikte, Kurban Bayramı tatili toplamda 4,5 gün sürecek. 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramında: 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak.

Eğer hükümet, Ramazan Bayramında olduğu gibi bayramın hemen ardından gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günlerini de tatil ilan ederse, hafta sonları da dahil olmak üzere toplam tatil süresi 9 güne çıkacak. Fakat henüz yetkililerden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

2024 Diyanet Takvimi: Dini Günler Takvimi

2024 Diyanet Takvimi: Dini Günler Takvimi

Bildiğiniz gibi günümüzde Miladi takvim kullanılıyor, fakat dini bayramlar Hicri takvime göre düzenleniyor. Bu nedenle dini bayramlar, her yıl Hicri takvime 10 gün ileri tarihe erteleniyor. Gelin 2024 yılı Diyanet İşleri Dini Günler Takvimine de birlikte göz atalım: 

  • Regaip Kandili: 11 Ocak Perşembe

  • Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak Cuma

  • Miraç Kandili: 6 Şubat Salı

  • Berat Kandili: 24 Şubat Cumartesi

  • Ramazan Başlangıcı: 11 Mart Pazartesi

  • Kadir gecesi: 5 Nisan Cuma

  • Ramazan Bayramı Arifesi: 9 Nisan Salı

  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan Çarşamba

  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan Perşembe

  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan Cuma

  • Kurban Bayramı Arifesi: 15 Haziran Cumartesi

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran Pazar

  • Kurban Bayramı 2.Gün: 17 Haziran Pazartesi

  • Kurban Bayramı 3.Gün: 18 Haziran Salı

  • Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran Çarşamba

  • Hicri Yılbaşı: 7 Temmuz Pazar

  • Aşure günü: 16 Temmuz Salı

  • Mevlid Kandili: 14 Eylül Cumartesi

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