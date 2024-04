Kurban Bayramı Ne Zaman? 2024 Kurban Bayramı Hangi Güne Denk Geliyor, Bayram Tatili 9 Gün Sürecek mi?

Hicri takvimde yer alan 'Zilhicce' ayının dokuzuncu günü, Kurban Bayramı Arifesidir. Arife gününü takip eden Zilhicce ayının on, on bir ve on ikinci günler ise 'Eyyam-ı Nahr' yani Kesim Günü olarak adlandırılır ve Kurban Bayramı olarak kutlanır.

Ülkemizde Miladi Takvime göre düzenlendiği için her yıl yaklaşık 10 gün öne gelen Kurban Bayramı süresince, Allah için kurbanlar kesilir. Mekke'de Hac ibadeti yerine getirilir.