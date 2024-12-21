Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Dünyaca ünlü model Adriana Lima son dönemlerde yaşadığı değişimle gündemde kendisine yer buluyordu. 6 yılın ardından Victoria's Secret defilesiyle podyuma geri dönen model bu kez bambaşka bir haberle çıkageldi. Bombayı patlatan Lima, birkaç yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Andre Lemmers ile evlendi. Adriana Lima'nın kallavi tektaşıysa adeta düşman çatlattı...
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Fransa’da düzenlenen Miss France 2025 güzellik yarışmasında tarihi anlar yaşandı. Bu seneki yarışmadan önce bazı kurallarda değişimler yapılmıştı. Yaş sınırlamasının esnetildiği yarışmada kraliçelik tacını takan isim Angélique Angarni-Filopon oldu. Kraliçe aynı zamanda "En yaşlı güzel" olarak adını tarihe yazdırdı.
Dolgun vücut hatlarıyla tanınan ve bu şekilde şimdiki tanınırlığına ulaşan Kim Kardashian, alışılmışın dışında stiliyle zaman zaman gündeme gelen bir isim. Geçtiğimiz günlerde ayağını kıran dünyaca ünlü yıldız, buna rağmen her türlü etkinliğe katılmaya devam etmişti. Kendisi bu sefer de katıldığı davette bir ayağında topuklu ayakkabı öbüründe alçıyla kameralar önüne geçti. Kim Kardashian'ın kırık ayağını soktuğu durumlar sosyal medyanın diline düştü. Ünlü yıldız, eleştirel gözleri üzerinde topladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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