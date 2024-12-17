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Tarihe Geçti: Miss France 2025 Güzeli Angélique Angarni-Filipon En Yaşlı Şampiyon Oldu!

Tarihe Geçti: Miss France 2025 Güzeli Angélique Angarni-Filipon En Yaşlı Şampiyon Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
17.12.2024 - 14:32

Fransa’da düzenlenen Miss France 2025 güzellik yarışmasında tarihi anlar yaşandı. Bu seneki yarışmadan önce bazı kurallarda değişimler yapılmıştı. Yaş sınırlamasının esnetildiği yarışmada kraliçelik tacını takan isim Angélique Angarni-Filopon oldu. Kraliçe aynı zamanda 'En yaşlı güzel' olarak adını tarihe yazdırdı.

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Her sene olduğu gibi bu sene de güzellik yarışmalarının dikkat çektiği bir yıl oldu. Dünyanın dört bir yanındaki yarışmalar konuşulurken, bu sefer gündeme Miss France 2025 oturdu.

Her sene olduğu gibi bu sene de güzellik yarışmalarının dikkat çektiği bir yıl oldu. Dünyanın dört bir yanındaki yarışmalar konuşulurken, bu sefer gündeme Miss France 2025 oturdu.

30 adayın katıldığı yarışmanın öncesinde önemli bir olay yaşanmıştı. 1920 yılından bu yana düzenlenen yarışmada 2022'de kural değişimi yapılmıştı.

30 adayın katıldığı yarışmanın öncesinde önemli bir olay yaşanmıştı. 1920 yılından bu yana düzenlenen yarışmada 2022'de kural değişimi yapılmıştı.

Buna göre, 24 yaş üstü kadınların yanı sıra evli kadınlar ve annelerin de güzellik yarışmasına katılmasına izin verilmişti.

Buna göre, 24 yaş üstü kadınların yanı sıra evli kadınlar ve annelerin de güzellik yarışmasına katılmasına izin verilmişti.

Poitiers kentinde düzenlenen finalin ardından Miss France 2025 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu.

Poitiers kentinde düzenlenen finalin ardından Miss France 2025 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu.

34 yaşındaki Angélique Angarni-Filipon, Fransa'nın en güzel kadını ünvanını alırken aynı zamanda en yaşlı şampiyon olarak tarihe geçti.

34 yaşındaki Angélique Angarni-Filipon, Fransa'nın en güzel kadını ünvanını alırken aynı zamanda en yaşlı şampiyon olarak tarihe geçti.
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Yeni kraliçe "Her bölgesel seçimde kendime 'Diğer yarışmacılar çok güzel' dedim ve zaferin benden uzaklaştığını gördüm. Kendime bu deneyimin harika olacağını söyledim. Ama kazanacağımı düşünmüyordum" açıklamasında bulundu.

Yeni kraliçe "Her bölgesel seçimde kendime 'Diğer yarışmacılar çok güzel' dedim ve zaferin benden uzaklaştığını gördüm. Kendime bu deneyimin harika olacağını söyledim. Ama kazanacağımı düşünmüyordum" açıklamasında bulundu.

Geçmişte dış görünüşü nedeniyle zorbalığa uğradığını söyleyen Angélique Angarni-Filipon, “Beşinci sınıfa kadar çok küçüktüm ve dişlerim çıkıktı. Bana ‘Küçük midilli’ diyorlardı” ifadelerini kullandı.

Geçmişte dış görünüşü nedeniyle zorbalığa uğradığını söyleyen Angélique Angarni-Filipon, “Beşinci sınıfa kadar çok küçüktüm ve dişlerim çıkıktı. Bana ‘Küçük midilli’ diyorlardı” ifadelerini kullandı.

Miss France 2025'te Nord-Pas-de-Calais'i temsil eden Sabah Aïb ikinciliğe yerleşirken, Korsika'yı temsil eden Stella Vangioni de üçüncü oldu.

Miss France 2025'te Nord-Pas-de-Calais'i temsil eden Sabah Aïb ikinciliğe yerleşirken, Korsika'yı temsil eden Stella Vangioni de üçüncü oldu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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