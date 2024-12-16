Kimisi Yaktı Geçti Kimisi Dillere Düştü: 2024'te İmaj Değişiklikleri ve Makyajlarıyla Hafızaya Kazınan Ünlüler
Koca bir yılı daha devirmemize yalnızca birkaç gün kaldı. Şöyle bir ardımıza bakalım, magazin dünyasında bu sene de epey konuşulan olaylar oldu değil mi? Kaoslar, bebek haberleri, düğünler, boşanmalar, kırılan potlar, tartışmalar...
Tabii bu olayların dışında farklı konular da vardı. Örneğin ünlü isimlerin gittiği imaj değişiklikleri! Kimileri kendileriyle özdeşleşen saç renklerine veda ederken kimileri de upuzun saçlarına bir anda kıyıverdi. İmaj değişiklerinin yanı sıra sayısız davet, etkinlik ve organizasyonlarda boy gösteren ünlülerin makyajlarını da atlamamak gerek.
Bazı ünlüler bu halleriyle takipçilerinden büyük beğeni toplarken maalesef bazıları da 'Kendine ne yaptın?' diye sorgulattı. Hadi gelin 2024 yılına imaj değişikliği ve makyajlarıyla damga vuran ünlüler listesini birlikte görelim...
1. Biricik Suden
2. Hadise
3. Hande Erçel
4. Dila Tarkan
5. Cemre Baysel
6. Kobra Murat
7. Su Burcu Yazgı Coşkun
8. Gizem Karaca
9. Nilperi Şahinkaya
10. Zehra Güneş
11. Rapçi Sefo
12. İlayda Alişan
13. Hande Yener
14. Ceyda Düvenci
15. Gamze Erçel
16. Bülent Ersoy
17. Serenay Sarıkaya
18. Sibel Can
19. Melek Mosso
20. Afra Saraçoğlu
21. Hande Erçel
22. Nur Fettahoğlu
23. Özge Özpirinçci
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