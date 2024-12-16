onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kimisi Yaktı Geçti Kimisi Dillere Düştü: 2024'te İmaj Değişiklikleri ve Makyajlarıyla Hafızaya Kazınan Ünlüler

Kimisi Yaktı Geçti Kimisi Dillere Düştü: 2024'te İmaj Değişiklikleri ve Makyajlarıyla Hafızaya Kazınan Ünlüler

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
16.12.2024 - 16:42

Koca bir yılı daha devirmemize yalnızca birkaç gün kaldı. Şöyle bir ardımıza bakalım, magazin dünyasında bu sene de epey konuşulan olaylar oldu değil mi? Kaoslar, bebek haberleri, düğünler, boşanmalar, kırılan potlar, tartışmalar...

Tabii bu olayların dışında farklı konular da vardı. Örneğin ünlü isimlerin gittiği imaj değişiklikleri! Kimileri kendileriyle özdeşleşen saç renklerine veda ederken kimileri de upuzun saçlarına bir anda kıyıverdi. İmaj değişiklerinin yanı sıra sayısız davet, etkinlik ve organizasyonlarda boy gösteren ünlülerin makyajlarını da atlamamak gerek. 

Bazı ünlüler bu halleriyle takipçilerinden büyük beğeni toplarken maalesef bazıları da 'Kendine ne yaptın?' diye sorgulattı. Hadi gelin 2024 yılına imaj değişikliği ve makyajlarıyla damga vuran ünlüler listesini birlikte görelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Biricik Suden

1. Biricik Suden

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in bu hali akıllara Wednesday'i getirdi.

2. Hadise

2. Hadise

3. Hande Erçel

3. Hande Erçel

Yurt içi ve yurt dışında katıldığı sayısız organizasyonda boy gösteren Hande Erçel'in makyajları genel olarak geçer not alsa da yapışık kirpikleri bazılarının gözüne fena battı.

4. Dila Tarkan

4. Dila Tarkan

5. Cemre Baysel

5. Cemre Baysel

Amor Garibovic'in düzenlediği defileye devasa güllü kombiniyle katılan Baysel'in göz makyajı goygoyculara meze olmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Kobra Murat

6. Kobra Murat

7. Su Burcu Yazgı Coşkun

7. Su Burcu Yazgı Coşkun

Harper's Bazaar gecesine bu kombinle katılan genç oyuncunun makyajın çok üzerinde bulundu.

8. Gizem Karaca

8. Gizem Karaca

9. Nilperi Şahinkaya

9. Nilperi Şahinkaya

10. Zehra Güneş

10. Zehra Güneş

Milli voleybolcu yıl boyunca katıldığı davetlerde kendine has makyaj tarzıyla farkını ortaya koydu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Rapçi Sefo

11. Rapçi Sefo

12. İlayda Alişan

12. İlayda Alişan

13. Hande Yener

13. Hande Yener

Pek çok konserinde abartılı makyajla çıkan ünlü şarkıcının deli dolu halleri kimileri tarafından çok yakıştırılsa da kimilerinin eleştirisine maruz kaldı.

14. Ceyda Düvenci

14. Ceyda Düvenci

15. Gamze Erçel

15. Gamze Erçel
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. Bülent Ersoy

16. Bülent Ersoy

Diva her zamanki gibi 'Diva' tarzı ağır makyajlarıyla ön plandaydı...

17. Serenay Sarıkaya

17. Serenay Sarıkaya

18. Sibel Can

18. Sibel Can

Sibel Can yıl boyu verdiği konserlerinde tercih ettiği ışıltılı ve buğulu göz makyajıyla beğeni topladı.

19. Melek Mosso

19. Melek Mosso

20. Afra Saraçoğlu

20. Afra Saraçoğlu

Popüler oyuncu yıl içinde çok şık kombinlerle göz alsa da bazı etkinlik ve çekimlerdeki aşırıya kaçan allığı dikkatlerden kaçamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

21. Hande Erçel

21. Hande Erçel

22. Nur Fettahoğlu

22. Nur Fettahoğlu

23. Özge Özpirinçci

23. Özge Özpirinçci

Yıl boyunca gözleri üzerine toplayan sempatik oyuncu bazı konuları tiye almak için yaptığı bu paylaşımla dudaklarındaki efekt harici göz makyajıyla pek beğenilmemişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın