Kimisi Yaktı Geçti Kimisi Dillere Düştü: 2024'te İmaj Değişiklikleri ve Makyajlarıyla Hafızaya Kazınan Ünlüler

Koca bir yılı daha devirmemize yalnızca birkaç gün kaldı. Şöyle bir ardımıza bakalım, magazin dünyasında bu sene de epey konuşulan olaylar oldu değil mi? Kaoslar, bebek haberleri, düğünler, boşanmalar, kırılan potlar, tartışmalar...

Tabii bu olayların dışında farklı konular da vardı. Örneğin ünlü isimlerin gittiği imaj değişiklikleri! Kimileri kendileriyle özdeşleşen saç renklerine veda ederken kimileri de upuzun saçlarına bir anda kıyıverdi. İmaj değişiklerinin yanı sıra sayısız davet, etkinlik ve organizasyonlarda boy gösteren ünlülerin makyajlarını da atlamamak gerek.

Bazı ünlüler bu halleriyle takipçilerinden büyük beğeni toplarken maalesef bazıları da 'Kendine ne yaptın?' diye sorgulattı. Hadi gelin 2024 yılına imaj değişikliği ve makyajlarıyla damga vuran ünlüler listesini birlikte görelim...