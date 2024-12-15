Burası Arapsaçına Döndü: Ebru Şallı, Eşi Uğur Akkuş Tarafından Şiddet Gördüğünü İtiraf Etti!

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş arasında bir anda ipler gerildi. Akkuş geçtiğimiz akşam, boşanmaktan vazgeçtiği eşiyle mutlu oldukları duyurduğu bir paylaşımla gündeme gelmişti. Haklarındaki iddialara tepki göstermiş ve neden birlikte paylaşım yapmadıklarını nazara bağlamıştı. Bu paylaşımlar konuşulurken Ebru Şallı'dan beklenmedik bir hamle geldi. Ünlü manken, Akkuş tarafından şiddete maruz kaldığını ve tehdit edildiğini itiraf etti.