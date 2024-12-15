Burası Arapsaçına Döndü: Ebru Şallı, Eşi Uğur Akkuş Tarafından Şiddet Gördüğünü İtiraf Etti!
Burası Arapsaçına Döndü: Ebru Şallı, Eşi Uğur Akkuş Tarafından Şiddet Gördüğünü İtiraf Etti!
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş arasında bir anda ipler gerildi. Akkuş geçtiğimiz akşam, boşanmaktan vazgeçtiği eşiyle mutlu oldukları duyurduğu bir paylaşımla gündeme gelmişti. Haklarındaki iddialara tepki göstermiş ve neden birlikte paylaşım yapmadıklarını nazara bağlamıştı. Bu paylaşımlar konuşulurken Ebru Şallı'dan beklenmedik bir hamle geldi. Ünlü manken, Akkuş tarafından şiddete maruz kaldığını ve tehdit edildiğini itiraf etti.
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İş insanı Uğur Akkuş'la 2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı magazinin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.
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Bunun en büyük nedenlerinden biri de kendisi hakkında çıkan şiddet iddialarıydı. Ünlü manken "Eşinden şiddet görüyor" yönündeki haberler karşısında hep sessiz kalmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda "Ben bu ilişkiyi aşk, sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış" açıklamalarında bulunana Akkuş, boşanma davası hamlesiyle herkesi şaşırtmıştı.
Daha sonra davasını geri çektiğini duyuran iş insanının sözleri karşısındaki tavrıyla dikkat çeken Şallı'nın sözleri çok çekingen bulunmuştu.
İkili arasındaki hareketlilik devam ederken Uğur Akkuş önceki akşam yaptığı paylaşımla, eşi Ebru Şallı'yla mutlu olduklarını ve nazar önlemine karşılık birlikte paylaşım yapmadıklarını açıklamıştı.
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Bu paylaşımların üzerinden çok geçmemişti ki Ebru Şallı adeta bomba misali patladı! Yıllardır tüm iddialara sessiz kalan ünlü manken, Akkuş'la 5 aydır görüşmediklerini dile getirirken, kendisinin uzun süredir şiddet ve tehdite maruz kaldığını itiraf etti.
"Normalde özel meselelerimle kamuoyunu meşgul etmek istemem ve bu tür konular hakkında konuşmayı tercih etmem. Ancak gelinen noktada, bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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