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Paylaşımları Neden Kestiler? Ebru Şallı'yla Boşanmanın Eşiğinden Dönen Uğur Akkuş'tan Yeni Açıklama!

Paylaşımları Neden Kestiler? Ebru Şallı'yla Boşanmanın Eşiğinden Dönen Uğur Akkuş'tan Yeni Açıklama!

Ebru Şallı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
15.12.2024 - 10:36

Ebru Şallı ile boşanacağı yönündeki haberlerle gündeme gelen Uğur Akkuş, sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalar yapmıştı. Tam 'bitti bu evlilik' diye düşünülürken Akkuş davasından vazgeçmişti. Aşklarına ikinci bir şans veren ikilinin bu süreçte neden Instagram hesaplarından birlikte paylaşım yapadıkları da merak edilmişti. Uğur Akkuş son paylaşımıyla tüm sorulara cevap verirken bir yandan da 'Mutluyuz' mesajı vermeyi unutmadı.

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2019 yılında Çırağan Sarayı'nda dillere destan bir düğünle evlenen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti o günden sonra çeşitli şiddet, aldatma ve dolandırıcılık gibi iddialarla gündeme gelmeye devam etti.

2019 yılında Çırağan Sarayı'nda dillere destan bir düğünle evlenen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti o günden sonra çeşitli şiddet, aldatma ve dolandırıcılık gibi iddialarla gündeme gelmeye devam etti.

Geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir haberle çıkagelen Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurmuştu. "Ben bu ilişkiyi aşk, sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış" açıklamalarında bulunmuş ve evrakları paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir haberle çıkagelen Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurmuştu. "Ben bu ilişkiyi aşk, sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış" açıklamalarında bulunmuş ve evrakları paylaşmıştı.

Detayları içeriğimizde vermiştik:

"Uğur Bey ile dört yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben sekiz ay önce boşanma vekâletimi avukatlarıma verdim" ifadeleriyle boşanmayı doğrulayan Ebru Şallı'nın eşinin "Para bitti aşk bitti" yorumuna verdiği cevap dikkat çekmişti.

"Uğur Bey ile dört yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben sekiz ay önce boşanma vekâletimi avukatlarıma verdim" ifadeleriyle boşanmayı doğrulayan Ebru Şallı'nın eşinin "Para bitti aşk bitti" yorumuna verdiği cevap dikkat çekmişti.

Ünlü mankenin açıklamasını da burada vermiştik:

Kısa bir zaman önce yeni bir adım atan Akkuş'sa yaptığı paylaşımla davayı geri çektiğini duyurmuştu.

Kısa bir zaman önce yeni bir adım atan Akkuş'sa yaptığı paylaşımla davayı geri çektiğini duyurmuştu.

Barışma haberinin ardından ayrı ayrı ülkelere giden ikili biraz kafa da karıştırmıştı. Bbru Şallı'nın İtalya'nın Milano şehrindeyken Uğur Akkuş'un da Fransa'nın başkenti Paris'te olduğu ortaya çıkmıştı.

Barışma haberinin ardından ayrı ayrı ülkelere giden ikili biraz kafa da karıştırmıştı. Bbru Şallı'nın İtalya'nın Milano şehrindeyken Uğur Akkuş'un da Fransa'nın başkenti Paris'te olduğu ortaya çıkmıştı.
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Normal zamanda birlikte fotoğraflarını paylaşmaktan çekinmeyen ünlü çiftin aşklarına ikinci şansı verdiği dönemde neden birlikte poz vermedikleri merak konusu olmuştu.

Normal zamanda birlikte fotoğraflarını paylaşmaktan çekinmeyen ünlü çiftin aşklarına ikinci şansı verdiği dönemde neden birlikte poz vermedikleri merak konusu olmuştu.

Şallı'yla bir süredir birlikte görüntü vermeyen Uğur Akkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm sorulara cevap verdi.

Şallı'yla bir süredir birlikte görüntü vermeyen Uğur Akkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm sorulara cevap verdi.

"Eşim Ebru Şallı ile ilgili sorulara gelince; neden eşiniz sizi paylaşmıyor, neden siz eşinizi paylaşmıyorsunuz neden birbirinizi takip etmiyorsunuz, boşanıyor musunuz gibi bir sürü soru sorulmuş buradan son kez yanıtlayayım."

"Eşim Ebru Şallı ile ilgili sorulara gelince; neden eşiniz sizi paylaşmıyor, neden siz eşinizi paylaşmıyorsunuz neden birbirinizi takip etmiyorsunuz, boşanıyor musunuz gibi bir sürü soru sorulmuş buradan son kez yanıtlayayım."

'İkizimizin ortak aldığı bir kararla özel hayatımızı, birlikte beraber resimler koyarak insanlara gösteriş veya bir şey ispatlamak için çift olarak paylaşmama kararı aldık zira böyle birlikte paylaşımlar gösteriş, özendirme ve insanlara bir şey ispat etme anlamına geldiği için ikimiz de insanlara faydalı şeyler paylaşarak bu sosyal medya iletişim ağını yararlı şeyler göstermek için böyle bir model seçtik.'

"Eşimle birlikteyiz ve gayet mutluyuz ben kendisinin yaptığı işleriyle gurur duyuyorum ve her zaman destekliyorum. Bu paylaştığım resimde geçen hafta Paris'ten."

"Eşimle birlikteyiz ve gayet mutluyuz ben kendisinin yaptığı işleriyle gurur duyuyorum ve her zaman destekliyorum. Bu paylaştığım resimde geçen hafta Paris'ten."

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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