Paylaşımları Neden Kestiler? Ebru Şallı'yla Boşanmanın Eşiğinden Dönen Uğur Akkuş'tan Yeni Açıklama!

'İkizimizin ortak aldığı bir kararla özel hayatımızı, birlikte beraber resimler koyarak insanlara gösteriş veya bir şey ispatlamak için çift olarak paylaşmama kararı aldık zira böyle birlikte paylaşımlar gösteriş, özendirme ve insanlara bir şey ispat etme anlamına geldiği için ikimiz de insanlara faydalı şeyler paylaşarak bu sosyal medya iletişim ağını yararlı şeyler göstermek için böyle bir model seçtik.'