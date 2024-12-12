Çağatay Ulusoy'la Evlenecekleri Beklenirken Ayrılan Duygu Sarışın'ın Ünlü Profesörle Aşk Yaşadığı İddia Edildi
Çağatay Ulusoy'la Evlenecekleri Beklenirken Ayrılan Duygu Sarışın'ın Ünlü Profesörle Aşk Yaşadığı İddia Edildi
Duygu Sarışın, ülkenin en yakışıklı oyuncuları arasında değerlendirilen Çağatay Ulusoy ile uzun bir dönem aşk yaşamıştı. Ünlü ikilinin evlilik haberi beklenirken gelen ayrılık haberi herkesi şaşkına çevirmişti. Bir dönem aşklarına ikinci şansı tanısalar da o iş yürümemişti. Bu kez bambaşka bir gündem doğdu. Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın haberine göre; Duygu Sarışın'ın yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncunun gönlünü ünlü profesör Mete Atatüre'ye kaptırdığı öne sürüldü. İkili arasındaki yaş farkı da kullanıcıların yorumlarına maruz kaldı!
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Güneşi Beklerken, Kaçak Gelinler, Ufak Tefek Cinayetler, İçerde ve Aşk Mevsimi gibi birçok yapımla tanınan Duygu Sarışın kariyeri kadar aşk hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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İllaki duymuşsunuzdur; Sarışın, ekranların en sevilen oyuncularından Çağatay Ulusoy'la yaklaşık 7 sene boyunca dillere destan bir aşk yaşamıştı.
Ha evlendiler ha evlenecekler diye beklenen çiftin ilişkileri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamış, kısa süre sonra da ayrılık haberi patlak vermişti.
2023 yılında ilişkilerini kesin olarak bitirdikleri konuşuluyordu ki, sosyal medyadaki beğenileşmeler kafa karıştırmıştı.
Şimdilerde de Kızıl Goncalar dizisinde 'Hande' karakterine hayat veren Duygu Sarışın hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.
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Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın haberine göre; Duygu Sarışın'ın gönlünü Prof. Dr. Mete Atatüre'ye kaptırdığı iddia edildi.
Patronlar Dünyası'nda yer alan bilgi ise şu şekilde; "Dün akşam düzenlenen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası törenine katılan Duygu Sarışın ödül törenine Mete Atatüre’nin (49) babası Prof. Dr. Süha Atatüre ve annesi ressam Huriye Atatüre ile birlikte geldi."
Gossip Pasta ise, aralarında 12 yaş fark olan Duygu Sarışın ile Mete Atatüre'nin aşk iddiaları alevlenince ikilinin 2015 yılında çekilen fotoğrafını ortaya çıkardı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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