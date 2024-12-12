Çağatay Ulusoy'la Evlenecekleri Beklenirken Ayrılan Duygu Sarışın'ın Ünlü Profesörle Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Duygu Sarışın, ülkenin en yakışıklı oyuncuları arasında değerlendirilen Çağatay Ulusoy ile uzun bir dönem aşk yaşamıştı. Ünlü ikilinin evlilik haberi beklenirken gelen ayrılık haberi herkesi şaşkına çevirmişti. Bir dönem aşklarına ikinci şansı tanısalar da o iş yürümemişti. Bu kez bambaşka bir gündem doğdu. Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın haberine göre; Duygu Sarışın'ın yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncunun gönlünü ünlü profesör Mete Atatüre'ye kaptırdığı öne sürüldü. İkili arasındaki yaş farkı da kullanıcıların yorumlarına maruz kaldı!