"O Parayı Her Sene Harcıyor": Yasemin Özilhan’a Sorulan 600 Milyonluk Büyük İkramiye Sorusu Dile Düştü!
"O Parayı Her Sene Harcıyor": Yasemin Özilhan’a Sorulan 600 Milyonluk Büyük İkramiye Sorusu Dile Düştü!
Türk televizyon tarihine damga vuran, finali üzerinden yıllar geçse de etkisi devam eden Doktorlar dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan magazin dünyasının gözde isimlerinden biri. Ülkenin tanınmış iş insanlarından İzzet Özilhan'la evlendikten sonra sosyeteye de giriş yaptı. Geçtiğimiz gün bir etkinlikte görüntülenen Yasemin Özilhan'ın yüzündeki değişim çok konuşuldu.
Ancak bu seferki konu, aynı etkinlikte sosyete geline sorulan '600 milyon liralık büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız?' sorusu oldu. Yasemin Özilhan'a sorulan bu soru goygoyculara da meze çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasemin Ergene, 2000'li yılların başında yayınlanan henüz 16-17 yaşlarındayken 'Koçum Benim' dizisiyle ekranla tanışmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonrasında Keremcem'le başrolünü paylaştığı 'Aşk Oyunu' ile yıldızını parlatmış ve Doktorlar dizisinin kadrosunda 'Ela' karakteri olarak katılmıştı.
O dönem en popüler oyunculardan biri olan Yasemin'in bir nevi Külkedisi'ne benzer bir hikayesi var. Türkiye'nin en zengin ailelerinden, Özilhan'ların oğlu İzzet Özilhan'la aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu 2011 yılında nikah masasına oturmuştu.
İlk zamanlar İzzet Özilhan'ın annesi Emine Hanım tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Yasemin Özilhan o dönemin magazininde en çok konuşulan isimlerden olmuştu.
Evliliklerinde Emine ve Ela adında iki dünya güzeli kızı olan ünlü güzel, oyunculuk kariyerini de rafa kaldırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Artık ultra lüks bir yaşam süren Yasemin Özilhan son dönemlerde sosyal medyan verdiği tarifleri, kendine has kombinleri ve değişimiyle öne çıkıyor.
Sosyetenin önemli isimlerinden olan Özilhan geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte görüntülendi. Dikkat çeken ilk konu ünlü güzelin yüzündeki değişimdi tabii.
Asıl dikkat çeken bir diğer konuysa Türkiye’nin en büyük şirketlerinden Anadolu Grubu’nun patronu Tuncay Özilhan’ın gelini Yasemin Özilhan’a sorulan "Büyük ikramiye 600 milyon liraya, size çıksa ne yaparsınız?"sorusuydu.
Soru karşısında bir küçük afallayan Özilhan “Hiç düşünmedim. Bilmiyorum, çıkarsa düşünürüm” cevabını verdi.
Muhabirin "Para insanı bozar mı? 600 milyon sonuçta büyük para” demesi üzerine Özilhan “Karaktere bağlı” diyerek karşılık verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇👇
Cemiyet hayatının öne çıkan gelini olan Yasemin'e gelen bu soru da goygoycuların diline düştü:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın