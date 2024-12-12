"O Parayı Her Sene Harcıyor": Yasemin Özilhan’a Sorulan 600 Milyonluk Büyük İkramiye Sorusu Dile Düştü!

Türk televizyon tarihine damga vuran, finali üzerinden yıllar geçse de etkisi devam eden Doktorlar dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan magazin dünyasının gözde isimlerinden biri. Ülkenin tanınmış iş insanlarından İzzet Özilhan'la evlendikten sonra sosyeteye de giriş yaptı. Geçtiğimiz gün bir etkinlikte görüntülenen Yasemin Özilhan'ın yüzündeki değişim çok konuşuldu.

Ancak bu seferki konu, aynı etkinlikte sosyete geline sorulan '600 milyon liralık büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız?' sorusu oldu. Yasemin Özilhan'a sorulan bu soru goygoyculara da meze çıkardı.