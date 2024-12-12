Alışveriş Yaparken 'Pilatesin Yeri Yoktur' Mottosunu Benimseyen Ebru Şallı'nın Paylaşımı Tartışma Yarattı!
Alışveriş Yaparken 'Pilatesin Yeri Yoktur' Mottosunu Benimseyen Ebru Şallı'nın Paylaşımı Tartışma Yarattı!
Magazinde şu sıralar en çok konuştuğumuz isimlerin başında Ebru Şallı yer alıyor. Eşi Uğur Akkuş'la boşanacağı iddiaları ve buna yönelik yaptığı açıklamalarıyla sıkça öne çıkıyor. Ama kendisi bugün başka bir konuyla dikkat çekti. 'Türkiye'yi pilatesle tanıştıran kadın' olarak bilinen Ebru Şallı bu kez alışveriş anında pilates yaptığı anlarla gözleri üzerine çekti. Kimileri Şallı'nın bu paylaşımına gülüp geçerken, kimileri de bu davranışına ve 'hijyene' takılarak tepki gösterdi.
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Ebru Şallı'yı tanırsınız; kendisi ne kadar zaman geçerse geçsin fit vücudu, güzelliği, sağlıklı beslenmesi ve spora verdiği önemle karşımıza çıkmaya devam ediyor.
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Ancak ünlü manken şu sıralar özel hayatıyla sıkça dikkat çekiyor. Bilenler vardır, kendisi 2019'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle Uğur Akkuş'la nikah masasına oturmuştu. Evlilikleri boyunca sayısız iddianın ortaya çıktığı ikilinin geçtiğimiz günlerde boşanacağı haberleri yayılmıştı.
Bunun üzerine yaptığı açıklamasında "Bizim aramızda öyle bir şey söz konusu olamaz. Sinirlenmiştir söylemiştir. Uğur bu..." diyen Şallı epey dikkat çekmişti.
Şimdi gelelim Ebru Şallı'nın bu sefer neden gündem olduğuna... 'Türkiye'yi pilatesle tanıştıran kadın' olarak bilinen Ebru Şallı bu sefer de sosyal medya paylaşımı yüzünden dikkatleri üzerine çekti.
Gittiği bir markette alışveriş yaparken bir yandan da pilates yapan ünlü manken o anları "Süpermarket Pilatesi 💪🏻🥰" notuyla paylaştı.
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Kimileri "spor çok güzel şey" deyip gülerken, kimileri de hijyen konusuna takılarak Ebru Şallı'yı fena eleştirdi.
Önce Ebru Şallı'nın o paylaşımını bi' görelim...
Ardından kimler neler demiş, onları okuyalım:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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