Alışveriş Yaparken 'Pilatesin Yeri Yoktur' Mottosunu Benimseyen Ebru Şallı'nın Paylaşımı Tartışma Yarattı!

Magazinde şu sıralar en çok konuştuğumuz isimlerin başında Ebru Şallı yer alıyor. Eşi Uğur Akkuş'la boşanacağı iddiaları ve buna yönelik yaptığı açıklamalarıyla sıkça öne çıkıyor. Ama kendisi bugün başka bir konuyla dikkat çekti. 'Türkiye'yi pilatesle tanıştıran kadın' olarak bilinen Ebru Şallı bu kez alışveriş anında pilates yaptığı anlarla gözleri üzerine çekti. Kimileri Şallı'nın bu paylaşımına gülüp geçerken, kimileri de bu davranışına ve 'hijyene' takılarak tepki gösterdi.