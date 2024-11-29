"Sevgi Değil Para Evliliğiymiş" İfadeleriyle Ebru Şallı'dan Boşanacağını Duyuran Uğur Akkuş Davadan Vazgeçti

Bir süredir evliliklerinde kara bulutların gezdiği sezilen, fakat geçtiğimiz haftalara kadar bu konu hakkında bir açıklama yapmayan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş beklenen haberi vermişti. 2019 senesinde dünyaevine giren çiftin, iş insanı Akkuş'un yaptığı paylaşımla evliliklerini sonlandıracağı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikilinin evliliğini maddiyata dayalı olarak gösteren Akkuş'a Şallı'nın tepkileri ise pek bir sakin bulunmuştu. Geçtiğimiz saatlerde Uğur Akkuş'tan beklenmedik bir hamle geldi! Kendisi yaptığı paylaşımda boşanma davasını geri çektiğini açıkladı.