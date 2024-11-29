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"Sevgi Değil Para Evliliğiymiş" İfadeleriyle Ebru Şallı'dan Boşanacağını Duyuran Uğur Akkuş Davadan Vazgeçti

"Sevgi Değil Para Evliliğiymiş" İfadeleriyle Ebru Şallı'dan Boşanacağını Duyuran Uğur Akkuş Davadan Vazgeçti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.11.2024 - 11:21

Bir süredir evliliklerinde kara bulutların gezdiği sezilen, fakat geçtiğimiz haftalara kadar bu konu hakkında bir açıklama yapmayan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş beklenen haberi vermişti. 2019 senesinde dünyaevine giren çiftin, iş insanı Akkuş'un yaptığı paylaşımla evliliklerini sonlandıracağı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikilinin evliliğini maddiyata dayalı olarak gösteren Akkuş'a Şallı'nın tepkileri ise pek bir sakin bulunmuştu. Geçtiğimiz saatlerde Uğur Akkuş'tan beklenmedik bir hamle geldi! Kendisi yaptığı paylaşımda boşanma davasını geri çektiğini açıkladı.

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Daha önce birçok kez ayrılık iddialarıyla magazin manşetlerine oturan Uğur Akkuş ve Ebru Şallı ikilisinin geçtiğimiz haftalarda 2019 senesinden bu yana sürdürdükleri evliliklerini bitirecekleri ortaya çıkmıştı.

Daha önce birçok kez ayrılık iddialarıyla magazin manşetlerine oturan Uğur Akkuş ve Ebru Şallı ikilisinin geçtiğimiz haftalarda 2019 senesinden bu yana sürdürdükleri evliliklerini bitirecekleri ortaya çıkmıştı.

Uğur Akkuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evliliklerinin sevgi değil de maddiyat üzerine kurulu olduğunu söylemiş ve Şallı ile boşanacaklarını evraklarla duyurmuştu.

Uğur Akkuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evliliklerinin sevgi değil de maddiyat üzerine kurulu olduğunu söylemiş ve Şallı ile boşanacaklarını evraklarla duyurmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ebru Şallı da bu paylaşımdan kısa bir süre sonra haberleri "Uğur Bey ile dört yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben sekiz ay önce boşanma vekâletimi avukatlarıma verdim" ifadeleriyle doğrulamıştı.

Ebru Şallı da bu paylaşımdan kısa bir süre sonra haberleri "Uğur Bey ile dört yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben sekiz ay önce boşanma vekâletimi avukatlarıma verdim" ifadeleriyle doğrulamıştı.

Şallı'nın boşanma açıklamasının detaylarına burada ulaşabilirsiniz:

Ebru Şallı, yaşananların ardından Akkuş'un "sevgi değil para evliliğiymiş" sözlerine verdiği "Bizim aramızda öyle bir şey söz konusu olamaz. Sinirlenmiştir söylemiştir. Uğur bu..." cevabıyla beğeni toplamıştı.

Ebru Şallı, yaşananların ardından Akkuş'un "sevgi değil para evliliğiymiş" sözlerine verdiği "Bizim aramızda öyle bir şey söz konusu olamaz. Sinirlenmiştir söylemiştir. Uğur bu..." cevabıyla beğeni toplamıştı.

Akkuş'tan ise geçtiğimiz saatlerde beklenmedik bir hamle geldi! Üzerinden henüz üç hafta geçen boşanma açıklamasının ardından kendisi Ebru Şallı ile evliliklerine bir şans daha verme kararı aldıklarını açıkladı.

Akkuş'tan ise geçtiğimiz saatlerde beklenmedik bir hamle geldi! Üzerinden henüz üç hafta geçen boşanma açıklamasının ardından kendisi Ebru Şallı ile evliliklerine bir şans daha verme kararı aldıklarını açıkladı.
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Uğur Akkuş yaptığı paylaşımla davayı geri çektiğini duyurdu.

Uğur Akkuş yaptığı paylaşımla davayı geri çektiğini duyurdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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