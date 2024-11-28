Artık Evli Mutlu Çocuklu: Bir Araya Gelen Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal'ın Değişimine Yorum Yağdı
Artık Evli Mutlu Çocuklu: Bir Araya Gelen Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal'ın Değişimine Yorum Yağdı
Bir dönemler ekranları sallayan, güzellikleri parmakla gösterilen Fahriye Evcen, Sinem Kobal ve Aslı Enver üçlüsü dün gece bir araya geldi. Magazinin kaos dolu olaylarından ve ekranlardan bir hayli uzak kalan güzel oyuncularımızın odak noktası şimdilerde farklı bildiğiniz gibi. Artık hem evli hem de çocuklu olan bu üçlüyü ekranlarda görmek kadar davetlerde görmek de bir o kadar zor oluyor. Ta ki geçtiğimiz geceye kadar... Son olarak 2017 senesinde Fahriye Evcen'in kınasında bir araya gelen üç güzel dün gece birlikte fotoğraf paylaştı. Güzel isimlerin yıllar içindeki değişimine yorum yağdı.
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Türkiye'nin en güzel isimlerinden olan Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal üçlüsü yıllar sonra bir davette bir araya geldi.
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Şimdilerde kendi ailelerini kuran, çocuklarını kucaklarına almalarının ardından anneliğe de hızlıca adapte olan güzel oyuncularımız yılların ardından birlikte poz verdi.
Son olarak 2017 senesinde, henüz evlenmedikleri yıllarda, Fahriye Evcen'in kınasında bir araya gelen üçlü akıllara kısa sürede bu pozu getirdi.
Sinem Kobal yaptığı paylaşımda güzel isimlerin çocuklarını da ekleyerek 'artı 5' notunu düştü. Güzellikleriyle kendilerine hayran bırakan üçlünün o pozuna yorum yağdı.
Ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi gözlerden kaçmadı...
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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