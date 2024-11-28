Artık Evli Mutlu Çocuklu: Bir Araya Gelen Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal'ın Değişimine Yorum Yağdı

Bir dönemler ekranları sallayan, güzellikleri parmakla gösterilen Fahriye Evcen, Sinem Kobal ve Aslı Enver üçlüsü dün gece bir araya geldi. Magazinin kaos dolu olaylarından ve ekranlardan bir hayli uzak kalan güzel oyuncularımızın odak noktası şimdilerde farklı bildiğiniz gibi. Artık hem evli hem de çocuklu olan bu üçlüyü ekranlarda görmek kadar davetlerde görmek de bir o kadar zor oluyor. Ta ki geçtiğimiz geceye kadar... Son olarak 2017 senesinde Fahriye Evcen'in kınasında bir araya gelen üç güzel dün gece birlikte fotoğraf paylaştı. Güzel isimlerin yıllar içindeki değişimine yorum yağdı.