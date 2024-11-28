onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Katıldığı Defilede Montun Kolunu Manken Sanıp Poz Veren Erkan Petekkaya'nın O Anları Yeniden Gündem Oldu

Katıldığı Defilede Montun Kolunu Manken Sanıp Poz Veren Erkan Petekkaya'nın O Anları Yeniden Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.11.2024 - 08:51

Başarılı oyunculuğu kadar açıklamalarıyla da adından bahsettiren Erkan Petekkaya'ya bugüne kadar yer aldığı dizilerden çoğumuz aşinayız. Kendisi canlandırdığı karakterlerle adından bahsettirirken aynı zamanda bulunduğu itiraflarla da ilgi çekiyor. Daha önce birçok kez bir hayli 'tuhaf' bulunan anlara şahitlik etmemizi sağlayan Petekkaya geçtiğimiz ay katıldığı bir defilede dikkat çeken görüntülere imza atmıştı. Defile sonrası podyuma çıkan oyuncu, mankenin omzuna attığı montun kolunu mankenin kolu sanınca ortaya komik görüntüler çıkmıştı. O anlar yeniden gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Her projede kendine has güçlü performanslarıyla izleyicilerin hafızasında derin izler bırakmayı başaran Erkan Petekkaya'yı çoğumuz Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde sergilediği yetenekleriyle yakından tanıyoruz.

Her projede kendine has güçlü performanslarıyla izleyicilerin hafızasında derin izler bırakmayı başaran Erkan Petekkaya'yı çoğumuz Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde sergilediği yetenekleriyle yakından tanıyoruz.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Erkan Petekkaya, sık sık yaptığı açıklamalarla magazin dünyasında ses getiren oyuncularımızdan biri.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Erkan Petekkaya, sık sık yaptığı açıklamalarla magazin dünyasında ses getiren oyuncularımızdan biri.

Öncesinde "Benim için 'Öfke kontrol sorunu var' diyorlar. Ben birine, 'Haydi canım' yazınca büyütüyorlar. Dilimin biraz kemiği yok" gibi açıklamalarıyla adından bahsettiren Petekkaya, geçtiğimiz ay komik görüntülere imza atmıştı.

Öncesinde "Benim için 'Öfke kontrol sorunu var' diyorlar. Ben birine, 'Haydi canım' yazınca büyütüyorlar. Dilimin biraz kemiği yok" gibi açıklamalarıyla adından bahsettiren Petekkaya, geçtiğimiz ay komik görüntülere imza atmıştı.

Ekim ayında bir markanın defilesine katılan, gösteri sonrası da podyuma çıkan Erkan Petekkaya'nın verdiği poz görenleri kahkahaya boğmuştu!

Ekim ayında bir markanın defilesine katılan, gösteri sonrası da podyuma çıkan Erkan Petekkaya'nın verdiği poz görenleri kahkahaya boğmuştu!

Mankenin omzuna attığı montun kolunu, mankenin kolu sanan oyuncunun verdiği poz da mankenin kendisine olan bakışları da görenleri gülmekten yerlere yatırmıştı. O anlar yeniden gündem oldu.

Mankenin omzuna attığı montun kolunu, mankenin kolu sanan oyuncunun verdiği poz da mankenin kendisine olan bakışları da görenleri gülmekten yerlere yatırmıştı. O anlar yeniden gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte o anlar:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın