Sen Bizi mi Kandırıyorsun Abla? Mika Raun'un Hafıza Silme Operasyonu Hikayesi Duyanlara O Filmi Hatırlattı!
Sen Bizi mi Kandırıyorsun Abla? Mika Raun'un Hafıza Silme Operasyonu Hikayesi Duyanlara O Filmi Hatırlattı!
Nilgün Belgün'ün 'Bana Bir Sırrını Söyle' isimli YouTube programına katılan Mika Raun yaptığı açıklamalarla yeniden adından bahsettirmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde cinsiyet geçiş ameliyatıyla ilgili detaylarından bahseden Mika'nın itirafları duyanları ufak çaplı şoklara sokmuştu. Geçirdiği estetik işlemlerle sık sık dikkat çeken isim katıldığı programda geçmişini hafızasından sildirdiğini itiraf etmişti. Başından geçenleri anlatan Mika'nın o hikayesi akıllara çok benzer bir senaryoyu getirdi. Gelin X kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım...
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Geçirdiği cinsiyet geçiş ameliyatı ve estetik operasyonlar sonucu yaşadığı değişimle adından bahsettiren Mika Raun'a daha önce sosyal medya paylaşımlarıyla denk gelmiş olabilirsiniz.
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Cinsiyet geçiş süreciyle dikkat çeken Mika Raun şimdilerde biricik sevgilisi Batu'yla yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiriyor.
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği ameliyatın detaylarından bahseden isim gündeme bomba gibi düşmüş, kendisi yüzünde dört tane vida olduğunu itiraf etmişti.
Gelelim asıl konumuza... Nilgün Belgün'ün "Bana Bir Sırrını Söyle" isimli YouTube programına katılan Mika Raun yine çok konuşulacak açıklamaların altına imza attı.
Belgün'ün "Bana bir sırrını söyle" sorusuna karşı geçirdiği bir operasyondan bahseden Mika Raun "Birileri hatırlatmadığı sürece geçmişimin bir kısmını hatırlamıyorum" açıklamasıyla gündeme oturmuştu.
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Hafızasını bir operasyonla sildirdiğini söyleyen Mika'nın bu açıklaması kısa sürede akıllara efsane film 'Eternal Sunshine of The Spotless Mind'ın senaryosunu getirdi.
Bilmeyenler için o anları şöyle bırakalım:
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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