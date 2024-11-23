onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Deri Pantolonlu Videosundan Sonra Tepkilere Maruz Kalan Çelik'ten Açıklama: "Sanatıma Değil Bacak Arama..."

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Deri Pantolonlu Videosundan Sonra Tepkilere Maruz Kalan Çelik'ten Açıklama: "Sanatıma Değil Bacak Arama..."

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.11.2024 - 15:40

İzel-Çelik-Ercan grubunun bir üyesi olduğundan beri geçmişten bu güne hafızalarımıza yerleşen Çelik Erişçi'nin şarkılarına çoğumuz aşinayız. Hem sahnedeki enerjisi hem de kariyerindeki başarılarıyla Türk müziğine önemli katkılarda bulunan Çelik Erişçi, özellikle grup üyeleriyle geçmişte yaşadığı tartışamlarla konuşuluyor. Fakat, geçtiğimiz gün kendisini bambaşka bir nedenle andık... Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Çelik'in kombini eleştiri toplamıştı. Deri pantolonuyla Galata Kulesi'nin önünde şarkı söyleyen isime birçok yorum gelmişti. O yorumların üstüne ünlü isimden açıklama gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan, İzel-Çelik-Ercan grubuyla adını duyuran Çelik Erişçi, güçlü sesi ve özgün tarzıyla yıllardır müzikseverlerin ilgisini çekiyor.

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan, İzel-Çelik-Ercan grubuyla adını duyuran Çelik Erişçi, güçlü sesi ve özgün tarzıyla yıllardır müzikseverlerin ilgisini çekiyor.

1990’lı yıllardan bu yana, özellikle pop müziği sahnesinde kendine sağlam bir yer edinen Çelik, hem şarkıcılığı hem de söz yazarlığıyla dikkatleri üzerine topluyor.

1990’lı yıllardan bu yana, özellikle pop müziği sahnesinde kendine sağlam bir yer edinen Çelik, hem şarkıcılığı hem de söz yazarlığıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Geçtiğimiz gece ise kendisi ilginç bir olayla manşetlere yerleşti... Eline gitarını alıp 'Bu Kalp Seni Unutur mu?' şarkısını seslendiren ismin kombini bir hayli dikkat çekti.

Kendisi de yapılan eleştirilere oldukça gergin cevaplar vermişti.

Videosunun kısa sürede 1 milyon görüntülenme aldığını gören Çelik yapılan yorumların ve yoğun ilginin ardından açıklamada bulundu.

Videosunun kısa sürede 1 milyon görüntülenme aldığını gören Çelik yapılan yorumların ve yoğun ilginin ardından açıklamada bulundu.

Yapılan yorumları paylaşan bir hesabın videosunu hikayesine ekleyen Çelik, "İTÜ'de Yüksek Lisans ve Doktora yapmış, 500'den fazla şarkı yazmış ve sunmuş bir sanatçı olarak, sanatıma değil bacak arama gösterdiğiniz bu ilgi çok enteresan. Neyse aslan yattığı yerden belli olur" açıklamasında bulundu.

Yapılan yorumları paylaşan bir hesabın videosunu hikayesine ekleyen Çelik, "İTÜ'de Yüksek Lisans ve Doktora yapmış, 500'den fazla şarkı yazmış ve sunmuş bir sanatçı olarak, sanatıma değil bacak arama gösterdiğiniz bu ilgi çok enteresan. Neyse aslan yattığı yerden belli olur" açıklamasında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kendisi yapılan eleştirilere böyle tepki gösterdi👇

Kendisi yapılan eleştirilere böyle tepki gösterdi👇

👇

👇

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın