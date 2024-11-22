onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Köylü Kadını Rolüne Tipinin Müsait Olmadığını Söyleyen Pınar Altuğ'a Gelen Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Köylü Kadını Rolüne Tipinin Müsait Olmadığını Söyleyen Pınar Altuğ'a Gelen Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.11.2024 - 17:30

Oyunculuğu kadar özel hayatı ve evliliğiyle de konuşulan Pınar Altuğ'u sık sık ilginç açıklamalarıyla manşetlerde görüyoruz. Yağmur Atacan'la yaptığı mutlu evlilikle gündemde kendine yer edinmeyi başaran oyuncu ise son zamanlarda ekranlardan bir hayli uzak. Hafızalara yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın rolüyle kazınan isim ise hala daha 'Meltem' karakteriyle anılıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sezonda ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilen ismin verdiği cevaplar sosyal medyanın gündemine oturdu. Pınar Altuğ'un yaptığı 'köylü kadını' rolü itirafına tapkiler çığ gibi büyüdü. Gelin detaylara birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı karakterle tanınan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la yaptığı mutlu evlilikle konuşulan isimlerden biri.

Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı karakterle tanınan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la yaptığı mutlu evlilikle konuşulan isimlerden biri.

Evliliğiyle hayatına gıpta ile baktıran fakat sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiren Altuğ'un bir hayli ilginç bulunan açıklamaları zaman zaman manşetlere düşüyor.

Evliliğiyle hayatına gıpta ile baktıran fakat sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiren Altuğ'un bir hayli ilginç bulunan açıklamaları zaman zaman manşetlere düşüyor.

Geçtiğimiz günlerde başka bir açıklamasıyla gündeme gelen Pınar Altuğ yeni sezonda kendisini ekranlarda görüp görmeyeceğimiz merak edilirken verdiği cevapla sosyal medya gündemine oturdu.

Geçtiğimiz günlerde başka bir açıklamasıyla gündeme gelen Pınar Altuğ yeni sezonda kendisini ekranlarda görüp görmeyeceğimiz merak edilirken verdiği cevapla sosyal medya gündemine oturdu.

Bilmeyenler için o anları şöyle bırakalım...

Tipinin "köylü kadını" rolüne müsait olmadığını "Benden köylü kadını çıkmaz" ifadeleriyle belirten Pınar Altuğ'a gelen tepkiler çığ gibi büyüdü.

Tipinin "köylü kadını" rolüne müsait olmadığını "Benden köylü kadını çıkmaz" ifadeleriyle belirten Pınar Altuğ'a gelen tepkiler çığ gibi büyüdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gelin tepkilere birlikte bakalım...

Gelin tepkilere birlikte bakalım...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ozyace

Çok abartmışlar ya. Gayet de doğru demiş. Çok yetenekli bir oyuncu değil. Oyunculuğuyla kapatamayacağı için köylü kadın tiplemesi eğreti durur üzerinde. Hiç ... Devamını Gör