Köylü Kadını Rolüne Tipinin Müsait Olmadığını Söyleyen Pınar Altuğ'a Gelen Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Köylü Kadını Rolüne Tipinin Müsait Olmadığını Söyleyen Pınar Altuğ'a Gelen Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü!
Oyunculuğu kadar özel hayatı ve evliliğiyle de konuşulan Pınar Altuğ'u sık sık ilginç açıklamalarıyla manşetlerde görüyoruz. Yağmur Atacan'la yaptığı mutlu evlilikle gündemde kendine yer edinmeyi başaran oyuncu ise son zamanlarda ekranlardan bir hayli uzak. Hafızalara yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın rolüyle kazınan isim ise hala daha 'Meltem' karakteriyle anılıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sezonda ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilen ismin verdiği cevaplar sosyal medyanın gündemine oturdu. Pınar Altuğ'un yaptığı 'köylü kadını' rolü itirafına tapkiler çığ gibi büyüdü. Gelin detaylara birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı karakterle tanınan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la yaptığı mutlu evlilikle konuşulan isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evliliğiyle hayatına gıpta ile baktıran fakat sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiren Altuğ'un bir hayli ilginç bulunan açıklamaları zaman zaman manşetlere düşüyor.
Geçtiğimiz günlerde başka bir açıklamasıyla gündeme gelen Pınar Altuğ yeni sezonda kendisini ekranlarda görüp görmeyeceğimiz merak edilirken verdiği cevapla sosyal medya gündemine oturdu.
Bilmeyenler için o anları şöyle bırakalım...
Tipinin "köylü kadını" rolüne müsait olmadığını "Benden köylü kadını çıkmaz" ifadeleriyle belirten Pınar Altuğ'a gelen tepkiler çığ gibi büyüdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin tepkilere birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Çok abartmışlar ya. Gayet de doğru demiş. Çok yetenekli bir oyuncu değil. Oyunculuğuyla kapatamayacağı için köylü kadın tiplemesi eğreti durur üzerinde. Hiç ... Devamını Gör