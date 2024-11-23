Ödül Gecesinde Usta İsim Haldun Dormen'le Röportaj Yapan Yüsra Geyik'in Kırdığı Potlar Fena Topa Tutuldu
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Ödül Gecesinde Usta İsim Haldun Dormen'le Röportaj Yapan Yüsra Geyik'in Kırdığı Potlar Fena Topa Tutuldu
Geçtiğimiz günlerde Esquire Türkiye'nin yayın yönetmeni Umut Evirgen'in ve eşi Alina Boz'un ev sahipliğini yaptığı bir ödül gecesi gerçekleşti. Geceye katılan isimlerin tarzları kısa sürede ilgi odağı olmuştu. Haldun Dormen, Saba Tümer, Serkan Keskin, Meriç Aral gibi sanat dünyasından birçok isim gecede boy göstermişti. Oyuncu Yüsra Geyik'in gecenin kırmızı halısında yaptığı röportajlar ödül törenine renk katmıştı. Geyik'in Haldun Dormen'le yaptığı röportaj ise sosyal medyada bir hayli dikkat çekti. Oyuncunun usta ismin karşısında kırdığı potlar tepkilerin odağı oldu. Gelin yaşananlara birlikte bakalım...
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Geçtiğimiz günlerde Alina Boz ve Umut Evirgen'in ev sahipliğin yaptığı Esquire dergisinin ödül töreni gerçekleşti. Saba Tümer'den tutun da Taner Ölmez'e kadar birçok ismin katıldığı gece kısa sürede şıklık geçidine dönüştü.
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Türk tiyatrosunun ve sahne sanatlarının duayen isimlerinden biri olan Haldun Dormen de gecede boy gösteren isimlerden biri olmuştu.
Gecede hem güzelliği hem de zarafetiyle ilgi çeken isimlerden biri olan oyuncu Yüsra Geyik de tören başlamadan önce konuklarla yaptığı röportajlarla dikkat çekmişti.
Fakat Geyik ve Haldun Dormen arasında kırmızı halıda geçen diyalog ayrı bir olay oldu! Usta ismin karşısında eli ayağına dolaşan oyuncu fena potlar kırdı.
"Sizi burda gördüğüm andan beri tir bir titriyorum" şeklinde bir itirafta bulunan oyuncu öncelikle ödül alacağından habersiz olan Dormen'e "Aldığınız ödülden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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"Ölümsüzlüğü bize gösterdiğiniz için size çok teşekkür ederim" sözlerinin üzerine sosyal medya büyük bir tepkiyle karşı karşıya kalan Geyik fena eleştirildi.
Yüsra Geyik durumu toparlamaya çalışsa da Haldun Dormen'in karşılığında verdiği cevaplar kendisinin daha da afallamasına neden oldu.
Geyik'in "İyi akşamlar dilerim" sözlerine yanıt olarak "Gideyim mi yani?" sorusunu yönelten Haldun Dormen'in o tavırları görenleri güldürmeden edemedi!
Yüsra Geyik'in panik ve potlarla dolu o anlarını şöyle bırakalım:
Kim ne demiş birlikte bakalım...
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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