Alina Boz ve Umut Evirgen Çiftinin Ev Sahipliği Yaptığı Markanın Ödül Töreni Şıklık Geçidine Dönüştü!
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Alina Boz ve Umut Evirgen Çiftinin Ev Sahipliği Yaptığı Markanın Ödül Töreni Şıklık Geçidine Dönüştü!
Esquire Türkiye Yayın Yönetmeni Umut Evirgen ve Alina Boz bu gece gerçekleşen etkinlikte ev sahibiydi. Gecede görenleri büyüleyen görünümler kısa sürede odak noktası olurken çiftin tarzları da dikkat çekti. Etkinliğe ünlüler resmen akın etti. Birbirinden bilindik isimlerin boy gösterdiği gece adeta şıklık yarışına dönüştü. Usta isim Haldun Dormen'in de bulunduğu geceye kimler katılmış kim ne giymiş gelin birlikte bakalım...
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Umut Evirgen ve Alina Boz
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Haldun Dormen
Saadet Sıla Aksoy
Barış Falay
Serkan Keskin ve Meriç Aral
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Necip Memili
Giray Altınok ve Cansu Diktaş
İbrahim Kutluay
Saba Tümer
Kenan Doğulu
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Yüsra Geyik
Ece Çeşmişoğlu ve Taner Ölmez
Burak Dakak
Doğukan Güngör
Meltem Cumbul
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Burak Yamantürk
Okan Buruk
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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