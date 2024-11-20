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Alina Boz ve Umut Evirgen Çiftinin Ev Sahipliği Yaptığı Markanın Ödül Töreni Şıklık Geçidine Dönüştü!

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Alina Boz ve Umut Evirgen Çiftinin Ev Sahipliği Yaptığı Markanın Ödül Töreni Şıklık Geçidine Dönüştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.11.2024 - 00:11

Esquire Türkiye Yayın Yönetmeni Umut Evirgen ve Alina Boz bu gece gerçekleşen etkinlikte ev sahibiydi. Gecede görenleri büyüleyen görünümler kısa sürede odak noktası olurken çiftin tarzları da dikkat çekti. Etkinliğe ünlüler resmen akın etti. Birbirinden bilindik isimlerin boy gösterdiği gece adeta şıklık yarışına dönüştü. Usta isim Haldun Dormen'in de bulunduğu geceye kimler katılmış kim ne giymiş gelin birlikte bakalım...

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Umut Evirgen ve Alina Boz

Umut Evirgen ve Alina Boz

Haldun Dormen

Haldun Dormen

Saadet Sıla Aksoy

Saadet Sıla Aksoy

Barış Falay

Barış Falay

Serkan Keskin ve Meriç Aral

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Burak Yamantürk

Burak Yamantürk

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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