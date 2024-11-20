Eski Magazin Skandallarında Bugün: Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün 'Çalıntı Hikaye' Olayını Anlatıyoruz
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Eski Magazin Skandallarında Bugün: Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün 'Çalıntı Hikaye' Olayını Anlatıyoruz
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 2023 yılına girdiğimiz yılbaşında O Ses Türkiye programında sahneye çıkarak unutulmaz bir performans sergilemişti. Çiftin şarkı söylerkenki uyumu ve eğlenceli tavırları izleyenlerden büyük beğeni toplarken, Kadir Doğulu'nun Atagül'le aralarında geçen bir anıyı anlattığı dakikalar sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Doğulu'nun sahnede eşi Neslihan Atagül ile arasında geçtiğini söylediği hikayenin ise alıntı olduğu ortaya çıkmıştı. Neler yaşanmıştı gelin birlikte bakalım👇
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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Türk televizyonlarının olduğu kadar magazin dünyasının da tanınan çiftlerinden biri olmayı sürdürüyor. Çiftin ilişkisi, hem özel hayatları hem de profesyonel yaşamlarıyla magazin gündeminde uzun süredir kendine yer buluyor.
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2013 senesinde 'Fatih Harbiye' dizisinde başrol paylaşmaları Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun gerçek hayatta da duygusal bir bağ kurmalarına yol açmış ve ikilinin ilişkisi gündeme gelmeye başlamıştı.
Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti 2016 yılında da birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı almıştı.
Evlilikleriyle özellikle medyanın yoğun ilgisini çeken ünlü çift kısa sürede ilişkilerini gözler önünde yaşamaya başlamıştı. Öyle ki, ikili evliliklerinin ardından da birlikte farklı projelerde yer almayı sürdürdü.
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül hakkında yıllardır aldatma, ev terk etme, hastalık gibi türlü türlü iddialar ortaya atılıyor fakat çift mutlu birlikteliklerini 'aşık' bir şekilde devam ettiriyor.
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Evliliklerinin ilk günden beri çiftin ne zaman bir bebek sahibi olacağı da ayrı bir merak konusuydu. Temmuz ayında Neslihan Atagül bebeklerini kucaklarına alacaklarını bu gönderiyle duyurmuştu.
Şimdilerde bambaşka bir heyecanla karşı karşıya olan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün magazin manşetlerinde yer almasının pek çok nedeni var ama birisi var ki uzunca bir süre hafızalardan silinemedi.
O da 'çalıntı hikaye' muhabbeti... Gelin neler yaşanmıştı birlikte bir hatırlayalım👇
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 2023'e girdiğimiz sene O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olmuştu. 'Bal Böceği' şarkısını söyleyen ikilinin sahne şovu geceye damgasını vurmuştu.
Performans sonrası Kadir Doğulu'nun ikilinin başından geçen bir hikayeyi anlattığı anlar kısa sürede sosyal medya gündemine oturmuştu.
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Bilmeyenler için Doğulu'nun anlattığı o hikayeyi şöyle bir hatırlayalım👇
Programın YouTube'da yayınlanan bölümünde de sosyal medya kullanıcılarına tanıdık gelen o hikayenin pedagog Adem Güneş'e ait olduğu öğrenilmişti👇
Gelin Güneş'in başından geçenlere birlikte bakalım...
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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