Şöyle Yüzsüz Olacaksın: Wanda, Arjantinli Şarkıcıyla Paylaşım Yapan Icardi'yi Görünce Kıskançlık Krizine Girdi

Geçtiğimiz günlerde evini bastığını iddia ettiği Wanda Nara'yı boy boy paylaşan ve sosyal medyada resmen ifşalayan Icardi hem dillere düşmüş hem de 'sonunda akıllandı' gibi yorumlar almıştı. Avukatının sözünü dinleyen futbolcunun garanticiliği kullanıcıları güldürürken ikilinin arasında gün geçmiyor ki yeni bir sorun patlak vermesin. Toksiklikte boyut atlayan çiftimiz bu sefer Icardi'nin Arjantin'in ünlü isimlerinden Greeicy Rendon'la yaptığı paylaşım yüzünden ufak bir kriz yaşadı. Fotoğrafı gören Wanda'nın Arjantin basının iddialarına göre çileden çıkarak Icardi'yi sayısız kez aradığı söylendi. İşte detaylar...