Şöyle Yüzsüz Olacaksın: Wanda, Arjantinli Şarkıcıyla Paylaşım Yapan Icardi'yi Görünce Kıskançlık Krizine Girdi
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Şöyle Yüzsüz Olacaksın: Wanda, Arjantinli Şarkıcıyla Paylaşım Yapan Icardi'yi Görünce Kıskançlık Krizine Girdi
Geçtiğimiz günlerde evini bastığını iddia ettiği Wanda Nara'yı boy boy paylaşan ve sosyal medyada resmen ifşalayan Icardi hem dillere düşmüş hem de 'sonunda akıllandı' gibi yorumlar almıştı. Avukatının sözünü dinleyen futbolcunun garanticiliği kullanıcıları güldürürken ikilinin arasında gün geçmiyor ki yeni bir sorun patlak vermesin. Toksiklikte boyut atlayan çiftimiz bu sefer Icardi'nin Arjantin'in ünlü isimlerinden Greeicy Rendon'la yaptığı paylaşım yüzünden ufak bir kriz yaşadı. Fotoğrafı gören Wanda'nın Arjantin basının iddialarına göre çileden çıkarak Icardi'yi sayısız kez aradığı söylendi. İşte detaylar...
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Her yeni güne yeni bir skandalla başlayan adını her gün manşetlerde görmeye alıştığımız Wanda Nara Icardi çifti evlerinde yaşadığı krizin ardından bu sefer başka bir krizle gündeme geldi.
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Geçtiğimiz günlerde Wanda'nın evine izinsiz girdiğini söyleyen Icardi'nin o anları kayıt altına alıp paylaşması ayrı, paylaşılan görüntüler ise ayrı olay olmuştu.
Kaos dolu günlerin ardından kafa dinlemek için Arjantinli şarkıcı Greeicy Rendon'un konserine giden ünlü futbolcu, sahne arkasında buluştuğu isimle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Arjantin basınına göre ikilinin bu fotoğrafını gören Wanda, iş işten geçmemiş gibi kıskançlık krizlerine girdi. İddialara göre kendisi geçtiğimiz gece sayısız kez Icardi'yi aramış.
Kendisinin bu paylaşımın altında kalacağını düşünmediniz herhalde... Misilleme de usta Wanda Nara küplere binmesinin ardından L-Gante'nin kendisine aldığı çiçekleri paylaşarak yine altta kalmadı!
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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