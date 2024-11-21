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Icardi'yi Evinde Taciz Ettiği Söylenen Wanda Nara'nın Makyajsız Hali X'te İzzet Altınmeşe'ye Benzetildi

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Icardi'yi Evinde Taciz Ettiği Söylenen Wanda Nara'nın Makyajsız Hali X'te İzzet Altınmeşe'ye Benzetildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.11.2024 - 08:35

Geçtiğimiz gece Icardi'nin yaptığı paylaşımlara göre kendisini evinde taciz ettiği söylenen Wanda Nara'nın o görüntüleri olay olmuştu. Futbolcunun avukatının verdiği direktifle kaydettiği anlar sosyal medya gündemine otururken Wanda'nın iki saat boyunca evde kaldığı söylendi. Paylaşılan görüntülerde ise Wanda Nara'nın makyajsız görüntüsü dillere düştü. X kullanıcıları tarafından İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara yine goygoy malzemesi oldu.

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Boşanma süreçleri oldukça karmaşık bir hal alan Wanda Nara ve Icardi cephesinde geçtiğimiz gece yeni gelişmeler yaşandı.

Boşanma süreçleri oldukça karmaşık bir hal alan Wanda Nara ve Icardi cephesinde geçtiğimiz gece yeni gelişmeler yaşandı.

Icardi'yi polise şikayet ederek evine almadığını söyleyen Wanda Nara'nın dün futbolcunun yaptığı paylaşımlarda kendisinin evine gittiği görüldü.

Icardi'yi polise şikayet ederek evine almadığını söyleyen Wanda Nara'nın dün futbolcunun yaptığı paylaşımlarda kendisinin evine gittiği görüldü.

Wanda Nara'nın evde olduğunu avukatının söylediğine göre kayıt altına alan Icardi o görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Wanda Nara'nın evde olduğunu avukatının söylediğine göre kayıt altına alan Icardi o görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Detaylar:

Görüntülerde eşyalarını toplamak için eve gittiğini söyleyen Wanda Nara'nın makyajsız hali kısa sürede X kullanıcılarının diline düştü!

Görüntülerde eşyalarını toplamak için eve gittiğini söyleyen Wanda Nara'nın makyajsız hali kısa sürede X kullanıcılarının diline düştü!

Wanda Nara, İzzet Altınmeşe'ye benzetildi...

Wanda Nara, İzzet Altınmeşe'ye benzetildi...
twitter.com
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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