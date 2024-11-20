Aynen Abla Kesin Öyledir: Wanda Nara, Icardi'nin Uğruna Bıraktığı Maxi Lopez'den Ayrılınca Meğerse Çok Ağlamış
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Aynen Abla Kesin Öyledir: Wanda Nara, Icardi'nin Uğruna Bıraktığı Maxi Lopez'den Ayrılınca Meğerse Çok Ağlamış
Şimdilerde L-Gante ile birlikte olan, bir süredir Icardi'yle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Wanda Nara'nın aşk defteri bir hayli kabarık. Mauro Icardi'yle birlikteliğine de Maxi Lopez'le olan evliliğini bitirmesinin ardından başlayan Wanda Nara geçmişte yaptığı bir konuşmayla gündeme geldi. Icardi ile bir programa katılan Wanda Nara üç çocuğunun babası olan Maxi Lopez'in ardından meğerse çok ağlamış! O dönem yaşadıklarıyla ve Icardi'nin cevabıyla gündeme gelen Nara'ya yine tepki yağdı. Gelin o dönem söylenenlere ve gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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Wanda Nara ve Icardi'nin arasında yaşanan olayların ciddiyeti geçtiğimiz haftalardan bu yana katlanarak artıyor bildiğiniz gibi.
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Bir süre önce rapçi L-Gante ile ilişkisini gözler önünde yaşamaya başlayan Wanda Nara dikkatleri üzerine çektiği kadar geçmişteki hatalarıyla da gündeme gelmişti.
Fakat bu kendisinin ilk vakası değil... Wanda Nara, Mauro Icardi ve Maxi Lopez arasındaki ilişki, futbol dünyasında oldukça ses getirmiş ve medyanın ilgisini çeken bir aşk üçgeni haline gelmişti.
Bilmeyenler için özetleyelim Wanda Nara, Arjantinli futbolcu Maxi Lopez ile evliydi ve bu evlilikten üç çocukları oldu. Ancak 2013 yılında çiftin evliliği sona erdi. Boşanma sonrası, Wanda Nara'nın adı başka bir futbolcu olan Mauro Icardi ile anılmaya başladı.
Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ilişkisi, büyük bir skandala yol açtı çünkü Icardi, aynı zamanda Maxi Lopez'nin takım arkadaşıydı. Birçok kişi, Icardi'nin, López'in boşanmasından sonra Wanda Nara ile yaşadığı ilişkiyi pek de hoş karşılamamıştı.
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Icardi'yle olduğu dönem de üç çocuğunun babası Maxi Lopez'le paylaşımlarına devam eden Wanda Nara o anları da sosyal medya hesabından paylaşıyordu.
Olayların üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu sefer aynı konumdaki isim Icardi oldu. Wanda Nara ile ilişkisi oldukça çirkin noktalara gelen futbolcuya son dönemlerde yapılan suçlamalar bitmiyor.
Ortalık Wanda Nara'nin yeni ihanetiyle çalkalanırken kendisinin Maxi Lopez'den ayrıldıktan sonra söylediği sözler yeniden gündem oldu. O dönem çok üzüldüğünü ve ağladığını söyleyen Wanda Nara'ya desteği ise tabii ki Icardi vermiş! Bakın kim şimdi Lopez'le aynı durumda...
Gelin Wanda'nın o dönem söylediklerine birlikte bakalım 👇
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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