Aynen Abla Kesin Öyledir: Wanda Nara, Icardi'nin Uğruna Bıraktığı Maxi Lopez'den Ayrılınca Meğerse Çok Ağlamış

Şimdilerde L-Gante ile birlikte olan, bir süredir Icardi'yle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Wanda Nara'nın aşk defteri bir hayli kabarık. Mauro Icardi'yle birlikteliğine de Maxi Lopez'le olan evliliğini bitirmesinin ardından başlayan Wanda Nara geçmişte yaptığı bir konuşmayla gündeme geldi. Icardi ile bir programa katılan Wanda Nara üç çocuğunun babası olan Maxi Lopez'in ardından meğerse çok ağlamış! O dönem yaşadıklarıyla ve Icardi'nin cevabıyla gündeme gelen Nara'ya yine tepki yağdı. Gelin o dönem söylenenlere ve gelen tepkilere birlikte bakalım👇