Wanda Nara'nın Çıtır Takıntısı mı Var? Icardi ve L-Gante'nin Ortak Noktasını Açıklıyoruz!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü futbolcu kariyerinin yanı sıra Wanda Nara ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor. Şimdilerde evliliğiyle ilgili problemler yaşayan Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile pozları da gündemde. Peki Icardi ve L-Gante'nin ortak noktası ne? Gelin birlikte bakalım!