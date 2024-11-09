Wanda Nara'nın Çıtır Takıntısı mı Var? Icardi ve L-Gante'nin Ortak Noktasını Açıklıyoruz!
Wanda Nara'nın Çıtır Takıntısı mı Var? Icardi ve L-Gante'nin Ortak Noktasını Açıklıyoruz!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü futbolcu kariyerinin yanı sıra Wanda Nara ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor. Şimdilerde evliliğiyle ilgili problemler yaşayan Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile pozları da gündemde. Peki Icardi ve L-Gante'nin ortak noktası ne? Gelin birlikte bakalım!
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Bir dargın bir barışık ilişkilerine artık alıştığımız Icardi ve Wanda Nara çiftinin ilişkisi yine sallantıda biliyorsunuz ki.
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Daha önce de sık sık ihanet ve boşanma iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftimiz şimdilerde Wanda Nara'nın ünlü rapçi L-Gante ile yaşadığı ilişkiyle gündemde.
Önce L-Gante ile samimi görüntüler paylaşan Nara, daha sonra açtığı canlı yayında ünlü rapçiyle öpüştüğü anlar nedeniyle Türk halkından tepki görmüştü.
Yakından takip edenler mutlaka bilir. Icardi, Wanda Nara ile ilk tanıştığında 20'li yaşlarında evlendiğinde ise Icardi 21 yaşındaydı. Nara'nın şimdilerde sık sık görüntülendiği ünlü rapçi L-Gante de 2000 doğumlu. Wanda Nara da 37 yaşında!
Nara'nın iki ünlü isimle birlikte olmaya başladığında iki ünlü ismin de 20'li yaşlarında olması ise "Çıtır takıntısı mı var?" diye düşündürttü.
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