Ortalığı Birbirine Kattı: Alkolü Fazla Kaçıran Nejat İşler Önce Garsonu Tokatladı Sonra Yere Kapaklandı

Dizi sinema sektörünün önde gelen oyuncularından bir tanesi şüphesiz Nejat İşler. Kendine has tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de çok konuşuluyor. Ünlü oyuncu bu kez bir mekan çıkışında kendinin kaybettiği anlar ile gündeme geldi. TV100'ün özel haberine göre alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, önce garsonu tokatladı sonra yere kapaklandı.