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Ortalığı Birbirine Kattı: Alkolü Fazla Kaçıran Nejat İşler Önce Garsonu Tokatladı Sonra Yere Kapaklandı

Ortalığı Birbirine Kattı: Alkolü Fazla Kaçıran Nejat İşler Önce Garsonu Tokatladı Sonra Yere Kapaklandı

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
09.11.2024 - 19:42

Dizi sinema sektörünün önde gelen oyuncularından bir tanesi şüphesiz Nejat İşler. Kendine has tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de çok konuşuluyor. Ünlü oyuncu bu kez bir mekan çıkışında kendinin kaybettiği anlar ile gündeme geldi. TV100'ün özel haberine göre alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, önce garsonu tokatladı sonra yere kapaklandı.

Kaynak: https://www.tv100.com/alkollu-nejat-i...
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Dizi ve sinema sektörünün önde gelen oyuncularından biri olan Nejat İşler'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamaları ile magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Dizi ve sinema sektörünün önde gelen oyuncularından biri olan Nejat İşler'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamaları ile magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü oyuncu daha önce de birçok kez alkolü fazla kaçırdığı halleri ile gündemdeki yerini almıştı hatırlarsanız. İşte bugün de o günlerden bir tanesi.

Ünlü oyuncu daha önce de birçok kez alkolü fazla kaçırdığı halleri ile gündemdeki yerini almıştı hatırlarsanız. İşte bugün de o günlerden bir tanesi.

TV100'den İsmail Şen'in özel haberine göre Nejat İşler, geçtiğimiz günlerde gittiği bir gece kulübünde alkolü fazla kaçırdı ve yanına gelen garsona tokat attı.

TV100'den İsmail Şen'in özel haberine göre Nejat İşler, geçtiğimiz günlerde gittiği bir gece kulübünde alkolü fazla kaçırdı ve yanına gelen garsona tokat attı.

Garson neye uğradığını şaşırırken sendeleyen Nejat İşler kendine gelmeye çalışırken yere kapaklanarak yoldan geçen bir taksinin önüne yığıldı.

Garson neye uğradığını şaşırırken sendeleyen Nejat İşler kendine gelmeye çalışırken yere kapaklanarak yoldan geçen bir taksinin önüne yığıldı.

Tokat attığı garsondan özür dileyen Nejat İşler, sendelemeye devam edince arkadaşlarının koluna girerek oradan uzaklaştı.

Tokat attığı garsondan özür dileyen Nejat İşler, sendelemeye devam edince arkadaşlarının koluna girerek oradan uzaklaştı.

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