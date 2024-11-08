Yine İlk Duyuru Ondan Geldi: Cem Yılmaz Özkan Uğur'un Yeni Şarkısının Yakında Yayınlanacağını Duyurdu!

MFÖ'nün Ö'sü Özkan Uğur'u mutlaka tanırsınız. Kıymetli şarkıcı Uğur, geçtiğimiz yıl vefat etmişti. Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan Uğur'un hatırası ise yaşatılmaya devam ediyor. Hatırlarsanız Özkan Uğur'un daha önce hiç duyulmayan şarkıları yayınlanmaya başlamıştı. Cem Yılmaz da geçtiğimiz saatlerde ünlü sanatçının yeni şarkısının yakın zamanda yayınlanacağını duyurdu.