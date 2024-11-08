Yine İlk Duyuru Ondan Geldi: Cem Yılmaz Özkan Uğur'un Yeni Şarkısının Yakında Yayınlanacağını Duyurdu!
Yine İlk Duyuru Ondan Geldi: Cem Yılmaz Özkan Uğur'un Yeni Şarkısının Yakında Yayınlanacağını Duyurdu!
MFÖ'nün Ö'sü Özkan Uğur'u mutlaka tanırsınız. Kıymetli şarkıcı Uğur, geçtiğimiz yıl vefat etmişti. Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan Uğur'un hatırası ise yaşatılmaya devam ediyor. Hatırlarsanız Özkan Uğur'un daha önce hiç duyulmayan şarkıları yayınlanmaya başlamıştı. Cem Yılmaz da geçtiğimiz saatlerde ünlü sanatçının yeni şarkısının yakın zamanda yayınlanacağını duyurdu.
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1980'li yıllardan günümüze kadar her şarkısıyla müzik listelerinin altını üstüne getirmeyi başaran MFÖ grubunun Ö'sü Özkan Uğur'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Hatırlarsanız Özkan Uğur 8 Temmuz 2023'de uzun süredir savaştığı kansere yenik düşmüş ve vefatıyla sanat camiasını büyük bir yasa boğmuştu.
Vefatının ardından hem grup arkadaşları hem diğer sanatçılar tarafından sık sık anılmaya devam eden Uğur'un daha önce hiç yayınlanmayan şarkıları da geçtiğimiz aylarda yayınlanmaya başlamış ve bu şarkıların ilki 'Severim' olmuştu.
Uğur ile birlikte birçok yapımda rol alan Cem Yılmaz da ''abim'' dediği yakın dostunun hatırasına sahip çıkarak Özkan Uğur'un şarkısını duyurmuştu hatırlarsanız.
Cem Yılmaz geçtiğimiz saatlerde X hesabından yaptığı bir paylaşım ile Özkan Uğur'un yeni bir şarkısının daha yakın zamanda yayınlanacağını duyurdu.
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