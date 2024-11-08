Görenler Tanıyamadı: "Osmanlı Kadınıyım" Diyen Bülent Ersoy Photoshop'u Çok Abartınca Dillere Fena Düştü!

Müzik sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi şüphesiz ki Bülent Ersoy. Diva lakaplı ünlü sanatçı magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Diva, kimi zaman sahne kıyafetleri kimi zaman performansı kimi zaman sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor. Bülent Ersoy bu kez de son sosyal medya paylaşımı ile gündemde. Photoshop'u çok abartan Diva dillere fena düştü.