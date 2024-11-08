Görenler Tanıyamadı: "Osmanlı Kadınıyım" Diyen Bülent Ersoy Photoshop'u Çok Abartınca Dillere Fena Düştü!
Görenler Tanıyamadı: "Osmanlı Kadınıyım" Diyen Bülent Ersoy Photoshop'u Çok Abartınca Dillere Fena Düştü!
Müzik sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi şüphesiz ki Bülent Ersoy. Diva lakaplı ünlü sanatçı magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Diva, kimi zaman sahne kıyafetleri kimi zaman performansı kimi zaman sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor. Bülent Ersoy bu kez de son sosyal medya paylaşımı ile gündemde. Photoshop'u çok abartan Diva dillere fena düştü.
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Müzik dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Bülent Ersoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur. Diva lakaplı ünlü sanatçı kabarık elbiseleri, gösterişli saçları ve vamp makyajı ile meşhur biliyorsunuz ki.
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Tabii bir de sivri dili ve laf sokmaları meşhur Diva'nın. Özellikle sinirlendiğinde yaptığı paragraf dolusu açıklamalar sık sık gündemimizdeki yerini alıyor.
Ancak bugün Bülent Ersoy'un gündemimizde olmasının nedeni bambaşka! Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından paylaşım yapan Diva, photoshop'u biraz fazla abartmış olacak ki...
Diva'nın sahnedeki hali ile Instagram paylaşımı arasındaki fark sosyal medyada gündem oldu!
Tabii ki photoshop'u çok abartan Diva sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten de kurtulamadı! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım 👇🏻
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