"Her Zaman Aklımda ve Yanımdasın" Kıvanç Tatlıtuğ Geçtiğimiz Haftalarda Kaybettiği Köpeği Genç'i Andı!

Türkiye'nin en sevilen oyuncularından bir tanesi şüphesiz Kıvanç Tatlıtuğ. Hem kariyer hem özel hayatı ile sık sık gündeme gelen ünlü ismi sevmeyen yok desek yeri. Evliliği ile de sık sık magazin gündeminde konuşulan Tatlıtuğ, geçtiğimiz haftalarda köpeği Genç'i kaybettiğini duyurmuştu hatırlarsanız. Genç için yayınladığı veda yazısıyla herkesi hüzünlendiren ünlü oyuncu bu kez de köpeğini andığı pozlar paylaştı.