"Her Zaman Aklımda ve Yanımdasın" Kıvanç Tatlıtuğ Geçtiğimiz Haftalarda Kaybettiği Köpeği Genç'i Andı!
"Her Zaman Aklımda ve Yanımdasın" Kıvanç Tatlıtuğ Geçtiğimiz Haftalarda Kaybettiği Köpeği Genç'i Andı!
Türkiye'nin en sevilen oyuncularından bir tanesi şüphesiz Kıvanç Tatlıtuğ. Hem kariyer hem özel hayatı ile sık sık gündeme gelen ünlü ismi sevmeyen yok desek yeri. Evliliği ile de sık sık magazin gündeminde konuşulan Tatlıtuğ, geçtiğimiz haftalarda köpeği Genç'i kaybettiğini duyurmuştu hatırlarsanız. Genç için yayınladığı veda yazısıyla herkesi hüzünlendiren ünlü oyuncu bu kez de köpeğini andığı pozlar paylaştı.
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2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, magazin gündeminin en sevilen çiftlerinden biri biliyorsunuz ki.
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2022 yılında ilk bebekleri Kurt Efe'yi kucaklarına alan ünlü çift, mutlu aile pozları ile de sık sık gönülleri çalıyor, gözlerimizden kalpler çıkarmayı başarıyor.
Kıvanç Tatlıtuğ'un babalığına diyecek sözümüz yok biliyorsunuz ki! Ancak Kıvanç Tatlıtuğ, evcil hayvanlarına verdiği değer ve sevgi ile de öne çıkıyor.
Hatırlarsanız Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz haftalarda biricik can dostu Genç'in vefat ettiğini duyurmuş, Genç'e vedasıyla da herkesi hüzünlendirmişti.
Ünlü oyuncu köpeğinin vefatının üstünden birkaç hafta sonra yeniden bir paylaşım yaparak Genç ile anılarını paylaştı.
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Patili dostunu yad eden Kıvanç Tatlıtuğ, paylaşımına "Seni çok seviyorum. Her an aklımda ve her zaman yanımdasın." notunu düştü.
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