Arkadaşlarıyla Lüleburgaz'da Barbekü Partisi Yapan Kıvanç Tatlıtuğ Yakışıklılığıyla Yine Işıl Işıl Parladı!

Yakışıklılığıyla her seferinde kalpleri eritmeyi başaran Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatı ve paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak eşi ve oğlu ile Türkiye'den taşınacağı konuşulmuştu. Tatlıtuğ nadiren yaptığı sosyal medya paylaşımlarına geçtiğimiz saatlerde bir yenisini ekledi. Arkadaşlarıyla Lüleburgaz'a giden ünlü oyuncu, barbekü partisi pozlarını paylaştı. Tatlıtuğ'un yakışıklılığı yine övgü yağmuruna tutuldu.