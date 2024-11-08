Arkadaşlarıyla Lüleburgaz'da Barbekü Partisi Yapan Kıvanç Tatlıtuğ Yakışıklılığıyla Yine Işıl Işıl Parladı!
Arkadaşlarıyla Lüleburgaz'da Barbekü Partisi Yapan Kıvanç Tatlıtuğ Yakışıklılığıyla Yine Işıl Işıl Parladı!
Yakışıklılığıyla her seferinde kalpleri eritmeyi başaran Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatı ve paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak eşi ve oğlu ile Türkiye'den taşınacağı konuşulmuştu. Tatlıtuğ nadiren yaptığı sosyal medya paylaşımlarına geçtiğimiz saatlerde bir yenisini ekledi. Arkadaşlarıyla Lüleburgaz'a giden ünlü oyuncu, barbekü partisi pozlarını paylaştı. Tatlıtuğ'un yakışıklılığı yine övgü yağmuruna tutuldu.
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Birçoğumuzun aklına Behlül rolü ile kazınan Kıvanç Tatlıtuğ, hem özel hayatı hem paylaşımları ile magazin gündeminin en gözde isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
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Mükemmel bir baba, başarılı bir oyuncu, şef... On parmağında on marifet olan ünlü oyuncu yakışıklılığıyla da çok konuşuluyor hatta çıtayı her seferinde biraz daha yükseltiyor!
Çok sık sosyal medya paylaşımı yapmayan ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi de ihmal etmeyen ünlü isim yakın arkadaşlarıyla birlikte bu kez de Lüleburgaz'da barbekü partisi yaptı!
Umut Evirgen, Burak Yamantürk, Birkan Sokullu ve Nail Gönenli ile birlikte bağ evine giden ünlü oyuncu şeflik becerilerini de sergiledi!
Ünlü arkadaş grubu yanlarına gelen tilkiye de Yakışıklı ismini verdi! Kıvanç Tatlıtuğ arkadaşlarıyla yaptığı barbekü partisi karelerini "Bir kaç iyi adam ve yakışıklı isimli tilkimiz" notuyla Instagram hesabından paylaştı.
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Ünlü isimlerin arasında adeta bir yıldız gibi parlayan Tatlıtuğ'un yakışıklılığı ise yine övgü yağmuruna tutuldu desek yeri!
Gelin Tatlıtuğ'un son pozlarına kim ne demiş birlikte bakalım!
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