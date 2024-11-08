Kötü Haberi Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: Seda Sayan'ın Annesi Ayşe Ak Gürsaçar Yoğun Bakıma Alındı!
Kötü Haberi Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: Seda Sayan'ın Annesi Ayşe Ak Gürsaçar Yoğun Bakıma Alındı!
Sabahların Sultanı Seda Sayan, özel hayatı ve paylaşımları ile sık sık gündemimizde. Ünlü isim geçtiğimiz aylarda annesi Ayşe Gürsaçar'ın tedavi görmesi için gittiği Berlin'den paylaşım yapmıştı. Annesine düşkünlüğüyle bilinen Sayan bu kez üzen bir haber bile gündeme geldi. Annesinin yoğun bakıma alındığını duyuran Seda Sayan, kötü haberi Instagram hesabından duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabahların Sultanı Seda Sayan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Özel hayatı, evliliği ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündem olan ünlü isim magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ailesi ve eşine olan düşkünlüğüyle bilinen ünlü isim, annesi Ayşe Gürsaçar'a olan düşkünlüğüyle de çok konuşuluyor biliyorsunuz ki.
Takip edenler mutlaka bilir, Seda Sayan geçtiğimiz aylarda annesi Gürsaçar'ın tedavi almak için Berlin'e gittiğini belirten bir paylaşım yapmıştı.
Ünlü isim bu kez de Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile annesinin yoğun bakıma alındığını sevenlerine duyurdu. Sayan, paylaşımına "Pamuk annem yoğun bakıma alındı" notunu düştü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın