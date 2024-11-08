Kötü Haberi Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: Seda Sayan'ın Annesi Ayşe Ak Gürsaçar Yoğun Bakıma Alındı!

Sabahların Sultanı Seda Sayan, özel hayatı ve paylaşımları ile sık sık gündemimizde. Ünlü isim geçtiğimiz aylarda annesi Ayşe Gürsaçar'ın tedavi görmesi için gittiği Berlin'den paylaşım yapmıştı. Annesine düşkünlüğüyle bilinen Sayan bu kez üzen bir haber bile gündeme geldi. Annesinin yoğun bakıma alındığını duyuran Seda Sayan, kötü haberi Instagram hesabından duyurdu.