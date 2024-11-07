"Rol Yapma Yeteneğin Yok": Sevda Türküsev'den "Torpilli Değilim" Diyen Feyza Civelek'e Sert Çıkış!
"Rol Yapma Yeteneğin Yok": Sevda Türküsev'den "Torpilli Değilim" Diyen Feyza Civelek'e Sert Çıkış!
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncunun rol yeteneği sosyal medyada büyük tartışma konusu. Hatta bir kesim Civelek'in torpilli olduğunu bile savunuyor. Geçtiğimiz saatlerde Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Civelek, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü yazar Sevda Türküsev ise 'Torpilli değilim' diyen Feyza Civelek'e sert çıkıştı.
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Her bölümü heyecan ve merak ile beklenen Kızılcık Şerbeti'nin en popüler karakterlerinden biri olan Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Dizinin senaristliğini üstlenen Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek, hem rolü hem oyunculuğu ile çok eleştiriliyor biliyorsunuz ki. Hatta bir kesim Civelek'in torpilli olduğunu savunuyor!
Son olarak ağlama sahnesi ile sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilen Civelek, geçtiğimiz saatlerde Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' isimli programına konuk oldu.
Birçok kez torpilli olmadığını dile getiren Feyza Civelek, Çağlayan'ın programında da bu konuya değinerek "Oyunculuğumu gören torpilli olmadığımı anlar" açıklamalarında bulundu.
Gülşen, Hadise, Ece Seçkin gibi ünlü isimler olmak üzere birçok kadın oyuncu ve şarkıcıya düşmanca söylemlerde bulunan Sevda Türküsev ise Civelek'e sert çıkıştı.
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"Oyunculuğunu gören torpilli olduğunu anlıyor" diyen Türküsev, "Hiç inandırıcı değil ve rol yapma yeteneği yok. Annesinden torpilli!" açıklamalarında bulundu.
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