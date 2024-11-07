"Rol Yapma Yeteneğin Yok": Sevda Türküsev'den "Torpilli Değilim" Diyen Feyza Civelek'e Sert Çıkış!

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncunun rol yeteneği sosyal medyada büyük tartışma konusu. Hatta bir kesim Civelek'in torpilli olduğunu bile savunuyor. Geçtiğimiz saatlerde Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Civelek, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü yazar Sevda Türküsev ise 'Torpilli değilim' diyen Feyza Civelek'e sert çıkıştı.