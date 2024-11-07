"Ayağımın Kesilme Riski Var" Demişti: Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer Sezen Aksu'ya Büyük Sitem Etti!

70'li yılların usta oyuncusu Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunları ve ekonomik problemler ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yeni açıklamalarda bulunan Örümcer, ayağının kesilme riski olduğunu söyleyerek yardım çağrısında bulunmuştu. Ekonomik problemler nedeniyle eski fotoğraflarını ve şarkılarını satışa çıkaran Örümcer, bu kez sanat camiasına sitem etti. Magazin Burada'nın haberine göre Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Sezen Aksu'ya büyük sitem etti.