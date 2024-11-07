"Ayağımın Kesilme Riski Var" Demişti: Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer Sezen Aksu'ya Büyük Sitem Etti!
"Ayağımın Kesilme Riski Var" Demişti: Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer Sezen Aksu'ya Büyük Sitem Etti!
Kaynak: https://www.odatv.com/magazin/bayan-b...
70'li yılların usta oyuncusu Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunları ve ekonomik problemler ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yeni açıklamalarda bulunan Örümcer, ayağının kesilme riski olduğunu söyleyerek yardım çağrısında bulunmuştu. Ekonomik problemler nedeniyle eski fotoğraflarını ve şarkılarını satışa çıkaran Örümcer, bu kez sanat camiasına sitem etti. Magazin Burada'nın haberine göre Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Sezen Aksu'ya büyük sitem etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1967 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında birinci olan Serpil Örümcer son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunları ve ekonomik problemler ile gündeme gelmişti hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşadığı ekonomik problemler nedeni ile eski fotoğraflarını ve şarkılarını satışa çıkaran Örümcer, yaşadığı zor dönemi atlatabilmek için çevresinden hem sağlık yardımı hem de maddi destek beklediğini açıklamıştı.
Geçtiğimiz haftalarda yeni bir paylaşım yaparak sağlık kurumlarına seslenen Örümcer, yatağa bağlı olduğunu açıklayarak ayağının kesilme riski olduğunu söylemiş ve acil yardım çağrısında bulunmuştu.
Magazin Burada'nın haberine göre ünlü sanatçı bu kez de sanat camiasındaki vefasızlıklardan bahsederek Sezen Aksu ve Işın Karaca hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Işın Karaca'nın kendisinin elektrik ve su faturalarını ödediğini açıklayarak Karaca'ya teşekkür eden Örümcer, "Benim k*çımdan ayrılmayan şimdi o arkadaşlar nerede?" açıklamaları ile şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu açıklamaları ile Sezen Aksu'yu andığı düşünülen Örümcer, "Sezen Aksu da bu kişiler arasında mı?" sorusuna ise "Bir şey beklerdim, 'bu da sanatçı arkadaşımız', gidip gelmek de önemli değil." açıklamalarında bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
calissaydin, sana bakmak zorundalar mı? onlar da çalışıp yapmışlar