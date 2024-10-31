Yeşilçam’ın Bayan Bacak’ı Usta Oyuncu Serpil Örümcer’den Acil Yardım Talebi: “Ayağımın Kesilme Riski Var”
Yeşilçam’ın Bayan Bacak’ı Usta Oyuncu Serpil Örümcer’den Acil Yardım Talebi: “Ayağımın Kesilme Riski Var”
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1967 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında birinci olan Serpil Örümcer, 70'li yılların usta oyuncularından biriydi hatırlarsanız.
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"Bayan Bacak" lakabıyla tanınan eski oyuncu Örümcer, son dönemlerde yaşadığı ekonomik zorluklar ile gündeme gelmişti.
Örümcer'in "Ben 70 yılları sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" açıklamaları da çok konuşulmuştu.
Örümcer bu kez de geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Dostlarına ve sağlık kurumlarına seslenen Örümcer, geçirdiği kaza sonucunda ayağında kırıklar oluştuğunu ve yatağa bağlı olduğunu açıkladı.
"Şu an yatağa bağımlıyım ve sağlık kurumlarından ileri tarihe gün verildi. Özel hastanelerde ameliyat olmam mümkün değil" diyen Örümcer, acil yardım çağrısında bulundu.
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