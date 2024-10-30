"Genç Kızlar Artık Bana Bakmıyor" Demişti: Uzman Psikolog Yeşim Akıncı'dan Rafet El Roman Yorumu!

Geçtiğimiz günlerde Rafet El Roman, 'Genç kızlar artık bana bakmıyor' açıklamasıyla tüm gözleri üzerine çekmişti. TV100'ün haberine göre Uzman Psikolog Yeşim Akıncı Rafet El Roman'ın bu açıklamalarını yorumladı.

KAYNAK: TV100