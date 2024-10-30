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"Genç Kızlar Artık Bana Bakmıyor" Demişti: Uzman Psikolog Yeşim Akıncı'dan Rafet El Roman Yorumu!

"Genç Kızlar Artık Bana Bakmıyor" Demişti: Uzman Psikolog Yeşim Akıncı'dan Rafet El Roman Yorumu!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
30.10.2024 - 18:54

Geçtiğimiz günlerde Rafet El Roman, 'Genç kızlar artık bana bakmıyor' açıklamasıyla tüm gözleri üzerine çekmişti. TV100'ün haberine göre Uzman Psikolog Yeşim Akıncı Rafet El Roman'ın bu açıklamalarını yorumladı.

KAYNAK: TV100

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90'lı yılların en popüler sanatçılarından biri olan Rafet El Roman, magazin dünyasının en sevilen isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.

90'lı yılların en popüler sanatçılarından biri olan Rafet El Roman, magazin dünyasının en sevilen isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.

Bir dönem estetikleriyle çok konuşulan Rafet El Roman, geçtiğimiz günlerde de "Genç kızlar artık bana bakmıyor, yaşlanıyorum herhalde" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Bir dönem estetikleriyle çok konuşulan Rafet El Roman, geçtiğimiz günlerde de "Genç kızlar artık bana bakmıyor, yaşlanıyorum herhalde" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

TV100'ün haberine göre Uzman Psikolog Yeşim Akıncı Rafet El Roman'ın tepki çeken bu açıklamalarını yorumladı.

TV100'ün haberine göre Uzman Psikolog Yeşim Akıncı Rafet El Roman'ın tepki çeken bu açıklamalarını yorumladı.

Uzman Psikolog, ünlü isimlerin yaşlanma konusunda hissettikleri baskıya dikkat çekerek yaşlandıkça eski alışkanlıkların sürdürülmesinde zorlandığını ve bu durumun ünlü kişilerde daha belirgin olduğunu açıkladı.

Uzman Psikolog, ünlü isimlerin yaşlanma konusunda hissettikleri baskıya dikkat çekerek yaşlandıkça eski alışkanlıkların sürdürülmesinde zorlandığını ve bu durumun ünlü kişilerde daha belirgin olduğunu açıkladı.

Akıncı aynı zamanda ünlü kişilerin hayran kitlelerini korumak için genç görünme çabasına girebildiklerini ve bu durumun da ünlü kişileri estetiğe yönlendirdiğini belirtti.

Akıncı aynı zamanda ünlü kişilerin hayran kitlelerini korumak için genç görünme çabasına girebildiklerini ve bu durumun da ünlü kişileri estetiğe yönlendirdiğini belirtti.
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Akıncı, "Genç bir kadın yaş almış bir erkekte baba figürü arayabilir ya da farklı maddi avantajlar peşinde olabilir; ancak jenerasyon farkı, duygusal uyum sağlamayı zorlaştırır" diyerek bu durumun müziğin gücüyle aşılabileceğini vurguladı.

Akıncı, "Genç bir kadın yaş almış bir erkekte baba figürü arayabilir ya da farklı maddi avantajlar peşinde olabilir; ancak jenerasyon farkı, duygusal uyum sağlamayı zorlaştırır" diyerek bu durumun müziğin gücüyle aşılabileceğini vurguladı.

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