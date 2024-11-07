İpleri Tamamen Kopardı mı? Can Yaman'dan Türk Dizi Sektörü Hakkında Zehir Zemberek Açıklamalar!

Bir zamanlar Türkiye'nin en gözde oyuncularından biri olan Can Yaman şimdilerde mesleğini yurt dışında devam ettiriyor. Hatırlarsanız Yaman'ı 'İnadına Aşk', 'Erkenci Kuş' ve 'Bay Yanlış' gibi projelerde izlemiştik. Daha sonra İtalya'ya taşınan Yaman, orada da en az Türkiye'de olduğu kadar seviliyor. Açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Can Yaman bu kez İspanyol Mía Revista Dergisi'ne verdiği röportaj ile gündeme geldi. Ünlü oyuncu Türkiye dizi sektörü hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.