İpleri Tamamen Kopardı mı? Can Yaman'dan Türk Dizi Sektörü Hakkında Zehir Zemberek Açıklamalar!
İpleri Tamamen Kopardı mı? Can Yaman'dan Türk Dizi Sektörü Hakkında Zehir Zemberek Açıklamalar!
Bir zamanlar Türkiye'nin en gözde oyuncularından biri olan Can Yaman şimdilerde mesleğini yurt dışında devam ettiriyor. Hatırlarsanız Yaman'ı 'İnadına Aşk', 'Erkenci Kuş' ve 'Bay Yanlış' gibi projelerde izlemiştik. Daha sonra İtalya'ya taşınan Yaman, orada da en az Türkiye'de olduğu kadar seviliyor. Açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Can Yaman bu kez İspanyol Mía Revista Dergisi'ne verdiği röportaj ile gündeme geldi. Ünlü oyuncu Türkiye dizi sektörü hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
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İlk olarak 2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile ekran karşısına çıkan Can Yaman'ı mutlaka tanıyanlarınız vardır. Ünlü oyuncuyu daha sonra da 'İnadına Aşk', 'Erkenci Kuş' ve 'Bay Yanlış' gibi projelerde izlemiştik hatırlarsanız.
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Türkiye'de oldukça popüler olan Yaman, radikal bir karar ile İtalya'ya taşınarak oyunculuk serüvenini yurt dışında devam ettirme kararı almıştı hatırlarsanız.
Yurt dışında da "Che Dio ci Aiuti" ve "Viola come il mare" gibi yapımlarda rol alan Can Yaman, popülerliğini İtalya'da kat be kat artırdı desek yeri.
Açıklamaları ve paylaşımları ile çok konuşulan Can Yaman bu kez de İspanyol Mía Revista Dergisi'ne verdiği bir röportaj ile gündeme geldi ve ünlü oyuncu Türk dizi sektörü hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Setlerde günde 12 saati aşan çalışma saatlerinin fiziksel ve duygusal sağlık üzerindeki etkilerinden bahseden Yaman, “17 ila 18 saat arasında, bazen neredeyse hiç uyumadan çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu.
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Ünlü oyuncu aynı zamanda “Türkiye'de aynı anda faaliyet gösteren o kadar çok kanal var ki rekabet çok şiddetli. Bir şey üç bölümde tutmazsa kovuyorlar” açıklamaları ile de dikkat çekti.
Dizi sektörünün insan haklarına aykırı bir sistem ile ilerlediğini söyleyen Can Yaman "Bir rekabet psikolojisi var. Ve Türkiye'de hâlâ Avrupa hakları yok, günde en fazla 10 saat çalışmak zorunda olan insan hakları yok." açıklamalarında bulundu.
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