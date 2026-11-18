Kahvenin kortizolü yükselttiği iddiası en çok dolaşan korkulardan biri. Healthline'a göre kortizol seviyesi geçici olarak artabiliyor, düzenli içenlerde ise bu tepki daha düşük kalıyor. mindbodygreen'in aktardığı 2023 tarihli çalışmada 148 kişi incelendi ve düzenli kafein kullanımının temel kortizol düzeyi ile tepkisi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmadı.

BMC Nutrition'da yayımlanan 2016 tarihli bir çalışma da benzer sonuç verdi: 200 ml kahve, yani 160 mg kafein, stres olmayan koşullarda kortizolü değiştirmedi. Stresli bir ortamda ise kafein kortizol tepkisini artırabiliyor. Kortizolün sabahları yaklaşık 09:00'da zirve yaptığı bilinse de kahveyi uyandıktan sonra 90-120 dakika ertelemenin bir faydası olduğuna dair henüz kanıt yok.