Aç Karnına Kahve İçmek Sağlıklı Mı? Uzmanlar Mide, Kortizol ve Kafein İddialarını Yanıtladı
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Sabah uyanır uyanmaz kahveye uzananların aklındaki soru değişmiyor: Yemeden kahve içmek mideye, hormonlara ya da bağırsaklara zarar verir mi? Uzmanlara göre çoğu sağlıklı yetişkin için cevap hayır; ancak reflü, IBS ya da kafein hassasiyeti olanlar için tablo değişiyor.
Kaynak: Healthline, Food Network, mindbodygreen
Columbia Üniversitesi'nden Benjamin Lebwohl'a göre aç karnına kahve içmek zararlı değil.
Kahve mide asidi üretimini artırabiliyor, ancak sindirim sorunlarıyla bağı kanıtlanmış değil.
Kortizol yükselişi geçici, düzenli kahve içenlerde tepki daha da düşük.
Aç karnına içilen kahvenin kafeini daha hızlı emiliyor ve titreme gibi etkiler öne çıkabiliyor.
Reflü, GERD ya da IBS'i olanlar ile kafeine hassas kişiler için tablo farklı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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