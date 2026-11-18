Robert Pattinson'ın adı geniş kitlelerce ilk kez 2005'te Harry Potter ve Ateş Kadehi'ndeki Cedric Diggory ile duyuldu. Dünya çapında yıldızlığa yükselişi ise 2008'de vizyona giren Alacakaranlık (Twilight) serisindeki vampir Edward Cullen rolüyle oldu. 2012'ye kadar süren seri, Pattinson'ı bir gecede gençlik idolüne dönüştürdü.

Ancak oyuncu, yıllar sonra da bu imajın gölgesinde olduğunu belli eden bir kariyer yoluna girdi.