Alacakaranlık İmajından Kurtulmak İçin Her Yapıma Atlayan Robert Pattinson Sosyal Medyanın Diline Düştü!
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Alacakaranlık serisinin Edward Cullen'ı olarak dünya çapında yıldızlaşan Robert Pattinson, üzerindeki vampir imajını silmek için yıllardır birbirinden farklı yapımlara imza atıyor. Bağımsız sinemanın deneysel karakterlerinden süper kahraman filmlerine, bilim kurgu devlerinden Christopher Nolan'ın yeni destanına kadar hemen her türde karşımıza çıkan oyuncunun rol listesi o kadar uzadı ki sosyal medya kullanıcıları durumu espriye dökmeye başladı. Batman'den Bond'a, Dune'dan The Odyssey'e uzanan bu yoğun takvim, 'Pattinson'ı artık her yerde izliyoruz' yorumlarını beraberinde getirdi.
Alacakaranlık'ın Edward Cullen'ı olarak dünya yıldızı oldu.
Alacakaranlık'tan sonra bağımsız sinemaya yöneldi.
Batman'den Bond'a, rol listesi giderek uzuyor.
Sosyal medya, Pattinson'ı her yerde izlemeye başladı.
"Robert Pattinson yeni papa olarak seçildi."
“Robert Pattinson’ın Snoopy olarak oynayacağı açıklandı.”
"Göçmenler işinizi çalmıyor. Robert Pattinson çalıyor."
"Yapay zeka işimi almayacak. Robert Pattinson alacak."
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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