Yeni 007 Robert Pattinson'ın Kazancı: Ekran Testine 1 Milyon Dolar, Role 100 Milyona Yakın Ödeme İddiası
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Daily Mail'e göre Pattinson'a yalnızca ekran testine girdiği için 1 milyon dolar ödendi, rolün toplam getirisi 100 milyon dolara yaklaşıyor.
Pattinson ekran testinde Sean Connery'nin From Russia with Love filmindeki yatak odası sahnesini canlandırdı.
Denis Villeneuve'ün son anda önerdiği ekran testi Pattinson'ın kaderini değiştirdi.
Jeff Bezos: "Ekran testlerinde James Bond'un o olduğu çok açıktı."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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