Daily Mail'e göre Pattinson'ın jüriyi ikna eden anı, 1963 yapımı From Russia with Love'daki yatak odası sahnesi oldu. Filmde Bond, İstanbul'daki otel odasına döndüğünde banyodan elinde silahla ve belinde havluyla çıkıyor. Yatakta ise Sovyet ajanı Tatiana Romanova bekliyor. Sahnenin Bond seçmelerinde on yıllardır kullanıldığı, adayların otel odasının birebir kopyasında kamera karşısına geçtiği belirtiliyor.

Kısa listedeki beş finalist, tam kostümle üç ayrı sahne oynadı. Çekimlerin ardından yapımcılar oy kullandı. GoldenEye ve Casino Royale'in yönetmeni Martin Campbell, The Telegraph'a konuştu ve seçmelerin her aday için 'bir günlük çekim' anlamına geldiğini söyledi. Campbell'a göre Bond'un tavrı 'ekonomik, verimli ve zahmetsiz' olmalı, o sahne ise 'tüm noktaları kapsıyor.'