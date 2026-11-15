Yeni James Bond Robert Pattinson mı Oluyor? Amazon'un Ona Yaptığı Teklif Ortaya Çıktı
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Daniel Craig'in No Time to Die ile veda etmesinden bu yana boş kalan 007 koltuğu için yarış kızışırken dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Günlerdir Callum Turner'ın adı konuşulurken Amerikan haber bülteni Puck, Amazon MGM'nin listesinde bir adım önde olan ismin Robert Pattinson olduğunu yazdı. Peki 40 yaşındaki oyuncuyu rakiplerinden ayıran ne?
Kaynak: The Telegraph
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Puck'a göre Robert Pattinson'a diğer adaylardan çok daha yüksek bir ücret ve yalnızca üç filmlik bir anlaşma teklif edildi.
Barbara Broccoli'nin 2019'da beğendiği Robert Pattinson, Batman rolü nedeniyle bir kez 007 listesinden düşmüştü.
Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor ve Nicholas Hoult da yeni James Bond yarışında hâlâ yer alıyor.
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