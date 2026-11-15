Yeni James Bond Robert Pattinson mı Oluyor? Amazon'un Ona Yaptığı Teklif Ortaya Çıktı

Matthew Belloni'nin Puck'taki haberine göre Amazon MGM, ekran testlerinden önce tüm adaylarla ön sözleşme imzaladı. Bu sözleşmelerde dikkat çekici bir ayrıntı var: Josh O'Connor ve Jack Lowden'ın dört filmlik taahhüt verdiği aktarılırken Pattinson'ın anlaşması yalnızca üç filmi kapsıyor.

Üstelik kulislerden aktarılan bilgilere göre Pattinson'a diğer adaylardan 'çok daha fazla para' önerildi. Görüşmelerin o kadar çetin geçtiği öne sürüldü ki sürece dahil olan bazı isimler, yapımcıların özellikle istemediği bir oyuncu için bu kadar taviz vermeyeceği yorumunu yaptı. The Hollywood Reporter da Pattinson'ın geçen hafta Londra'da ekran testine girdiğini yazdı.