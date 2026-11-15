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Yeni James Bond Robert Pattinson mı Oluyor? Amazon'un Ona Yaptığı Teklif Ortaya Çıktı

Yeni James Bond Robert Pattinson mı Oluyor? Amazon'un Ona Yaptığı Teklif Ortaya Çıktı

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
15.11.2026 - 09:38 Son Güncelleme: 15.11.2026 - 09:40
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Daniel Craig'in No Time to Die ile veda etmesinden bu yana boş kalan 007 koltuğu için yarış kızışırken dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Günlerdir Callum Turner'ın adı konuşulurken Amerikan haber bülteni Puck, Amazon MGM'nin listesinde bir adım önde olan ismin Robert Pattinson olduğunu yazdı. Peki 40 yaşındaki oyuncuyu rakiplerinden ayıran ne?

Kaynak: The Telegraph

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Puck'a göre Robert Pattinson'a diğer adaylardan çok daha yüksek bir ücret ve yalnızca üç filmlik bir anlaşma teklif edildi.

Puck'a göre Robert Pattinson'a diğer adaylardan çok daha yüksek bir ücret ve yalnızca üç filmlik bir anlaşma teklif edildi.

Matthew Belloni'nin Puck'taki haberine göre Amazon MGM, ekran testlerinden önce tüm adaylarla ön sözleşme imzaladı. Bu sözleşmelerde dikkat çekici bir ayrıntı var: Josh O'Connor ve Jack Lowden'ın dört filmlik taahhüt verdiği aktarılırken Pattinson'ın anlaşması yalnızca üç filmi kapsıyor.

Üstelik kulislerden aktarılan bilgilere göre Pattinson'a diğer adaylardan 'çok daha fazla para' önerildi. Görüşmelerin o kadar çetin geçtiği öne sürüldü ki sürece dahil olan bazı isimler, yapımcıların özellikle istemediği bir oyuncu için bu kadar taviz vermeyeceği yorumunu yaptı. The Hollywood Reporter da Pattinson'ın geçen hafta Londra'da ekran testine girdiğini yazdı.

Barbara Broccoli'nin 2019'da beğendiği Robert Pattinson, Batman rolü nedeniyle bir kez 007 listesinden düşmüştü.

Barbara Broccoli'nin 2019'da beğendiği Robert Pattinson, Batman rolü nedeniyle bir kez 007 listesinden düşmüştü.

Harry Potter'ın Cedric Diggory'si, Alacakaranlık'ın Edward Cullen'ı olarak tanınan Pattinson'ın adı James Bond için ilk kez gündeme gelmiyor. Puck'ın haberine göre serinin eski yapımcısı Barbara Broccoli, 2019'da oyuncuyu rol için beğendiğini dile getirmişti. Ancak Pattinson'ın Matt Reeves'in The Batman filmiyle Kara Şövalye'ye dönüşmesinin ardından bu ilgi söndü.

Broccoli ailesinin 1962'deki Dr. No'dan bu yana elinde tuttuğu serinin yaratıcı kontrolünü 1 milyar doları aşkın bir bedelle Amazon MGM'ye bırakmasıyla tablo değişti. Amazon'un Batman rolünü bir engel olarak görmediği, Pattinson'ın çekimleri süren devam filminden sonra pelerini bırakacağının düşünüldüğü aktarılıyor. Yönetmen koltuğundaki Denis Villeneuve'ün oyuncuyla Dune: Part Three'de çalışmış olması da Pattinson'ın elini güçlendiren bir başka detay.

Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor ve Nicholas Hoult da yeni James Bond yarışında hâlâ yer alıyor.

Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor ve Nicholas Hoult da yeni James Bond yarışında hâlâ yer alıyor.

Pattinson'ın öne çıkması yarışın bittiği anlamına gelmiyor. Kısa listede Fantastik Canavarlar ve Masters of the Air'in yıldızı Callum Turner, Slow Horses'ın Jack Lowden'ı ve The Crown'ın genç Prens Charles'ı Josh O'Connor da bulunuyor. Superman'deki Lex Luthor performansıyla dikkat çeken Nicholas Hoult'un da ekran testine katıldığı belirtiliyor.

Pierce Brosnan daha önce Dua Lipa'nın eşi Callum Turner için 'çok güçlü' demişti. Jack Lowden ise GQ'ya verdiği röportajda iddiaları gurur verici bulduğunu ama söylentilere katkıda bulunmayacağını söyledi.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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