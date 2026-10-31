Robert Pattinson Değil: DC Evreninin Yeni Batman'i İçin İlk İpucu James Gunn'dan Geldi

Gunn'ın verdiği en dikkat çekici ipucu yaşla ilgiliydi. Yeni Batman, David Corenswet'in canlandırdığı Superman'le kabaca aynı yaşta olacak.

Gunn, iki kahramanın farklı kuşakları temsil etmesini istemediklerini, onları aynı dönemin karakterleri olarak düşündüklerini anlattı. Üstelik Batman ile Superman'i geleceğin en yakın dostları olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.

Bu açıklama, yeni Batman'in Superman'den belirgin şekilde daha yaşlı, yılları geride bırakmış bir Bruce Wayne olacağı yönündeki tahminleri de zayıflattı. Corenswet'in yeniden pelerini giyeceği Man of Tomorrow'un ise Temmuz 2027'de vizyona girmesi planlanıyor.