Robert Pattinson Değil: DC Evreninin Yeni Batman'i İçin İlk İpucu James Gunn'dan Geldi
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DC Studios’un başındaki James Gunn, yeni DC evreninin Batman’i hakkında ilk somut ipuçlarını verdi. Rolü kimin üstleneceği henüz belli değil, ancak Gunn’a göre seçim çok yakın. Yeni Batman, David Corenswet’in Superman’iyle hemen hemen aynı yaşta olacak ve rol için ünlü bir yıldız olma şartı aranmıyor. Robert Pattinson’ın Batman’i ise kendi evreninde kalıyor.
KAYNAK: Box Office
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James Gunn, DC evreninin yeni Batman'ini seçmeye çok az kaldığını açıkladı.
Yeni Batman, David Corenswet'in Superman'iyle hemen hemen aynı yaşta olacak.
Rol için ünlü bir yıldız şartı yok, Robert Pattinson ise kendi evreninde kalıyor.
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