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Robert Pattinson Değil: DC Evreninin Yeni Batman'i İçin İlk İpucu James Gunn'dan Geldi

Robert Pattinson Değil: DC Evreninin Yeni Batman'i İçin İlk İpucu James Gunn'dan Geldi

Batman
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
31.10.2026 - 12:26 Son Güncelleme: 31.10.2026 - 12:29
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DC Studios’un başındaki James Gunn, yeni DC evreninin Batman’i hakkında ilk somut ipuçlarını verdi. Rolü kimin üstleneceği henüz belli değil, ancak Gunn’a göre seçim çok yakın. Yeni Batman, David Corenswet’in Superman’iyle hemen hemen aynı yaşta olacak ve rol için ünlü bir yıldız olma şartı aranmıyor. Robert Pattinson’ın Batman’i ise kendi evreninde kalıyor.

KAYNAK: Box Office

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James Gunn, DC evreninin yeni Batman'ini seçmeye çok az kaldığını açıkladı.

James Gunn, DC evreninin yeni Batman'ini seçmeye çok az kaldığını açıkladı.

DC Studios eş başkanı James Gunn, The Suicide Squad: Is It Canon? The Official Podcast programında hayranların uzun süredir sorduğu soruya değindi.

Gunn, DC evreninde (DCU) Batman'i canlandıracak oyuncuyla henüz anlaşılmadığını doğruladı. Ancak süreç hızlanmış görünüyor: Gunn'ın ifadesiyle, Batman'i seçmelerine çok uzun bir zaman kalmadı.

Kesin bir tarih ya da aday listesi paylaşılmadı. Yine de Gunn'ın sözleri, karakterin yeni evrene ne zaman katılacağı sorusuna şimdiye kadar gelen en net yanıt oldu.

Yeni Batman, David Corenswet'in Superman'iyle hemen hemen aynı yaşta olacak.

Yeni Batman, David Corenswet'in Superman'iyle hemen hemen aynı yaşta olacak.

Gunn'ın verdiği en dikkat çekici ipucu yaşla ilgiliydi. Yeni Batman, David Corenswet'in canlandırdığı Superman'le kabaca aynı yaşta olacak.

Gunn, iki kahramanın farklı kuşakları temsil etmesini istemediklerini, onları aynı dönemin karakterleri olarak düşündüklerini anlattı. Üstelik Batman ile Superman'i geleceğin en yakın dostları olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.

Bu açıklama, yeni Batman'in Superman'den belirgin şekilde daha yaşlı, yılları geride bırakmış bir Bruce Wayne olacağı yönündeki tahminleri de zayıflattı. Corenswet'in yeniden pelerini giyeceği Man of Tomorrow'un ise Temmuz 2027'de vizyona girmesi planlanıyor.

Rol için ünlü bir yıldız şartı yok, Robert Pattinson ise kendi evreninde kalıyor.

Rol için ünlü bir yıldız şartı yok, Robert Pattinson ise kendi evreninde kalıyor.

Gunn, Superman rollerinin çoğunlukla karaktere uyuma göre, Batman rollerinin ise genellikle film yıldızlarına verildiğini hatırlattı. Bu kez farklı bir yol izlemek istediklerinin sinyalini verdi. Daha önce DC yapımlarında rol almış bir oyuncuyu da dışlamadığını söyledi.

Öte yandan yeni Batman, Robert Pattinson'ın Matt Reeves imzalı The Batman ve The Batman: Part II filmlerinde canlandırdığı karakterle aynı evrende yer almayacak. Pattinson'ın Batman'i Reeves'in kendi hikâyesinde devam ediyor.

DCU'nun Batman'inin, 2023'te duyurulan The Brave and the Bold projesiyle bağlantılı olması bekleniyor. Projenin çıkış takvimi ise henüz netleşmedi. Oyuncunun adı için DC Studios'tan gelecek resmi duyuruyu beklemek gerekecek.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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