Marvel, Black Panther İçin Yeni Oyuncu Arayışına Başladı
Marvel, Black Panther İçin Yeni Oyuncu Arayışına Başladı
Chadwick Boseman’ın 2020 yılında hayata veda etmesi, Marvel Sinematik Evreni’nde T’Challa karakterinin geleceği konusundaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Aradan geçen süreye rağmen Marvel Studios, popüler kahramanı yeniden ekrana nasıl taşıyacağı konusunda net bir karar açıklamamıştı. Ancak son günlerde ortaya atılan bilgiler, stüdyonun Black Panther rolü için farklı oyuncularla görüştüğü yönündeki söylentileri güçlendirdi.
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Chadwick Boseman’ın 2020 yılında vefat etmesiyle Marvel Sinematik Evreni’nde T’Challa karakterinin geleceği konusundaki tartışmalar oluşmuş ve Black Panther'in devam edip etmeyeceği merak yaratmıştı.
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İddialara göre Marvel Studios, çoklu evren (multiverse) konseptinden yararlanarak T’Challa karakterine yeni bir soluk getirmeyi planlıyor.
Bazı kaynaklar, stüdyonun bir oyuncuya T’Challa rolünü teklif ettiğini, ancak oyuncunun Chadwick Boseman’ın bıraktığı mirasın ağırlığından dolayı bu teklifi geri çevirdiğini belirtiyor.
Marvel, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmamış olsa da, hayranlar Avengers: Doomsday filmi için geri sayım yapmaya şimdiden başladı. 1 Mayıs 2026 tarihinde vizyona girecek olan bu yapım, yeni T’Challa’nın ilk kez görüneceği film olabilir.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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