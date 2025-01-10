2000 Yılında Vizyona Giren ve 25. Yılını Kutlayan Unutulmaz Filmler
2000 Yılında Vizyona Giren ve 25. Yılını Kutlayan Unutulmaz Filmler
2000 yılı, sinema dünyasında derin izler bırakan yapımlarla doluydu. Gladyatörlerin arenaya hükmettiği, bir adada hayatta kalma mücadelesine tanık olduğumuz ve zihin oyunlarına daldığımız bu yılın filmleri, aradan geçen 25 yılın ardından hala etkileyiciliğini koruyor. İşte çeyrek asır sonra kült statüsüne ulaşmış 10 efsanevi film:
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1. Dikey Limit
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2. 28 Gün
3. Charlie’nin Melekleri
4. Korkunç Bir Film
5. Snatch
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6. Son Durak
7. Yeni Hayat (Cast Away)
8. Memento
9. Bir Rüya İçin Ağıt
10. Gladyatör
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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eski filmler cok daha kaliteliymis 😭😭😭