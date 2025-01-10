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2000 Yılında Vizyona Giren ve 25. Yılını Kutlayan Unutulmaz Filmler

2000 Yılında Vizyona Giren ve 25. Yılını Kutlayan Unutulmaz Filmler

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.01.2025 - 12:42

2000 yılı, sinema dünyasında derin izler bırakan yapımlarla doluydu. Gladyatörlerin arenaya hükmettiği, bir adada hayatta kalma mücadelesine tanık olduğumuz ve zihin oyunlarına daldığımız bu yılın filmleri, aradan geçen 25 yılın ardından hala etkileyiciliğini koruyor. İşte çeyrek asır sonra kült statüsüne ulaşmış 10 efsanevi film:

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1. Dikey Limit

1. Dikey Limit

Dağcılık tutkusunu ve doğanın acımasız yüzünü gözler önüne seren 'Dikey Limit', gerilim dolu sahneleri ve etkileyici görselleriyle akıllarda kalmayı başardı.

2. 28 Gün

2. 28 Gün

Sandra Bullock’un bir rehabilitasyon merkezinde kendiyle yüzleşen bir yazarı canlandırdığı '28 Gün', izleyenlere içsel bir yolculuk sunuyor. Film, duygusal derinliğiyle öne çıkıyor.

3. Charlie’nin Melekleri

3. Charlie’nin Melekleri

Cameron Diaz, Lucy Liu ve Drew Barrymore’un canlandırdığı üç cesur ajan, aksiyon dolu görevlerle izleyenlere keyifli bir macera sunuyor. Hafif mizahi tonu ve enerjik sahneleriyle dikkat çeken bir yapım.

4. Korkunç Bir Film

4. Korkunç Bir Film

Korku filmlerinin parodisi olan 'Korkunç Bir Film', hem güldüren hem de türün klişeleriyle dalga geçen bir komedi klasiği. Seri, yıllar boyunca eğlenceye devam etti.

5. Snatch

5. Snatch

Guy Ritchie’nin suç dünyasına mizahi bir bakış sunduğu 'Snatch', çalınan bir elmas ve yeraltı boks dünyasındaki entrikaları birleştiriyor. Brad Pitt ve Jason Statham’ın yer aldığı bu film, tarzıyla öne çıkıyor.

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6. Son Durak

6. Son Durak

Ölümü atlatmanın bedelini ödeyen bir grup gencin hikayesini anlatan 'Son Durak', kaderden kaçışın mümkün olmadığını ürkütücü bir şekilde gözler önüne seriyor. Film, korku türüne yeni bir soluk getirmişti.

7. Yeni Hayat (Cast Away)

7. Yeni Hayat (Cast Away)

Issız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren Chuck Noland’ın hikayesi, Tom Hanks’in etkileyici oyunculuğuyla göz dolduruyor. Wilson adındaki voleybol topu bile bu filmle bir ikon haline geldi.

8. Memento

8. Memento

Christopher Nolan’ın kısa süreli hafıza kaybı yaşayan bir adamın intikam hikayesini tersine kurguyla anlattığı 'Memento', sinema tarihinin en özgün gerilimlerinden biri. Guy Pearce’ın güçlü performansı, filmi unutulmaz kılıyor.

9. Bir Rüya İçin Ağıt

9. Bir Rüya İçin Ağıt

Darren Aronofsky’nin bu sarsıcı filmi, bağımlılığın bireyler ve aileler üzerindeki yıkıcı etkisini çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Clint Mansell’in unutulmaz müzikleriyle hafızalara kazınan film, izleyenleri derinden sarsıyor.

10. Gladyatör

10. Gladyatör

Ridley Scott’ın epik başyapıtı 'Gladyatör', General Maximus’un ailesinin intikamını almak için çıktığı arenadaki mücadeleyi konu alıyor. Russell Crowe’un performansı ve etkileyici savaş sahneleri, filmi bir sinema klasiği haline getirdi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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ezel zeki yüksel

eski filmler cok daha kaliteliymis 😭😭😭